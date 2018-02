Erste Sprechstunde für neue Seniorenbeauftragte Noch kein eigenes Büro, aber los geht es trotzdem: Heidrun Weigel berät ab Dienstag Freitals ältere Einwohner.

Expertin für Senioren-Sorgen: Heidrun Weigel ist am Dienstag im Rathaus Deuben persönlich erreichbar. Die Seniorenbeauftragte ist Ansprechpartnerin für die älteren Freitaler und soll als Bindeglied zur Stadtverwaltung fungieren. © Andreas Weihs

Freital. Wünsche, Probleme, Anregungen, Missstände, Bedürfnisse – für all das, was Freitals Senioren bewegt, gibt es nun eine Anlaufstelle. Die neue Seniorenbeauftragte Heidrun Weigel wird am Dienstag, 6. Februar, erstmals eine Sprechstunde abhalten. Diese findet von 8 bis 12 Uhr im Rathaus Deuben, Dresdner Straße 212, statt. Mangels eines Büros nutzt Heidrun Weigel zunächst den Ratssaal.

Die Sprechstunde solle künftig regelmäßig abgehalten werden, informierte die Stadtverwaltung. Genaue Termine sowie die künftige Erreichbarkeit der Seniorenbeauftragten außerhalb der Zeiten wird demnächst gesondert informiert. Die Einrichtung einer Telefonnummer und E-MailAdresse sowie ein fester Ort für die Sprechzeiten sind zudem in Arbeit.

Der Stadtrat hatte im Dezember 2017 Heidrun Weigel zur Seniorenbeauftragten bestimmt. Sie will sich intensiv für die Belange und eine noch stärkere gesellschaftliche Teilhabe älterer Menschen in Freital einsetzen. Heidrun Weigel engagiert sich in zahlreichen Ehrenämtern. Seit 2002 ist sie als Stadträtin in Freital aktiv. Sie lebt im Ortsteil Weißig.

