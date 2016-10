Erste Spender-Parkbänke für Moritzburg fertig

So sehen die Bänke aus. © PR

Die ersten zehn, nach historischem Vorbild gefertigten Parkbänke für die Kulturlandschaft von Schloss Moritzburg bei Dresden sind fertig. Sie sollen am Freitag rund um das barocke Jagdschloss des legendären sächsischen Kurfürsten August der Starke (1670-1733) und am Fasanenschlösschen aufgestellt werden. Das teilten die Staatlichen Schlösser, Burgen und Gärten Sachsen am Dienstag mit.

Der Freundeskreis Schlösserland hatte dafür knapp 6500 Euro gesammelt. Der Verein sucht seit Ende 2014 Paten für die Möbel gesucht, um die alten verschlissenen Sitzgelegenheiten zu ersetzen. Als Vorlage dient das letzte noch existente Modell. Insgesamt sollen 20 dieser Sitzgelegenheiten Spaziergängern Möglichkeiten zum Ausruhen bieten. Seit August wirbt der Freundeskreis weitere zehn Paten. (dpa)

