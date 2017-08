Erste Segelerfahrungen auf dem Bärwalder See Positives Fazit: Nächstes Jahr soll es wieder ein Camp in den Sommerferien geben.

Der Lausitzer Segelclub Bärwalder See e.V. veranstaltete ein Segelcamp. © André Schulze

Klitten. Der Lausitzer Segelclub Bärwalder See hat zum ersten Mal ein Camp organisiert, in dem Kinder und Jugendliche Segeln lernen können. „Danach können die Kinder allein mit dem Kindersegelboot Optimist hantieren“, sagt Vereinsvorsitzender Frank Miersch. Optimist ist ein Standardboot für Kinder ab sechs bis etwa 15 Jahren. Es waren sowohl Kinder aus dem Verein als auch vereinsfremde Kinder dabei. Alle Kinder sind zum ersten Mal gesegelt.

Das Camp startete am Freitag und geht bis Mittwoch, zwölf Kinder nahmen am Wochenende teil, vier noch in der Woche. Die Kinder übernachteten in Zelten neben dem Seglerheim am Klittener Ufer, in dem der Seglerverein seinen Sitz hat, neben dem Nautic Club und dem WSV Wassersportverein Bärwalder See. Nächstes Jahr soll es wieder ein Camp in den Sommerferien geben, und der Verein denkt auch über Intensivkurse vorher nach, die über mehrere Wochenende verteilt sind.

„Wir wollen so Kindergruppen aufbauen und wachsen lassen“, so Frank Miersch. „Wir sehen es auch als Beitrag, dass Kinder die Natur begreifen“, sagt Sportwart Enrico Krahl, „wenn sie den Elementen Wind, Wasser und Sonne ausgesetzt sind.“

Segeln hätte einen Vorteil: Für Fehler bekommt man sofort die Quittung. Segeln fördert Ausdauer, Zuverlässigkeit und Konzentration. Die Kinder lernen Eigenverantwortung und neben dem Frühsport gab es Segelkunde und Knotenkunde. Tobias Krause (16) aus Kromlau (Foto links) wollte was Neues ausprobieren. Er fährt sonst Wakeboard und Motocross und gehört nicht zum Verein.

zur Startseite