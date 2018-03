Tischtennis Erste Saisonniederlage für Döbelner SV Den Muldenstädtern geht auf der Zielgeraden die Puste aus.

Döbeln. Einen Spieltag vor dem Saisonfinale musste der Döbelner SV mit 7:9 beim SV Lommatzsch seine erste Saisonniederlage einstecken. Nach dem Remis am vorletzten Spieltag war es der zweite Rückschlag im Titelduell mit dem TTC Elbe Dresden IV. Im Moment liegen die Döbelner nach Minuspunkten einen Zähler hinter den Elbestädtern auf Rang zwei. Damit ist ihnen zwar die Aufstiegsrelegation nicht mehr zu nehmen. Doch für den Staffelsieg, und dem damit verbundenen direkten Weg in Richtung 1. Bezirksliga, müssen sie das Spiel gegen den Vize-Herbstmeister gewinnen.

Dass es soweit kommen konnte, haben die Döbelner ausgerechnet dem SV Lommatzsch zu verdanken. In der Vergangenheit standen sich die beiden Teams in unzähligen Duellen gegenüber. In diesen erarbeitete sich der Tabellensiebte durchaus den Ruf eines Angstgegners. Damit schien aber in der ersten Halbserie Schluss zu sein, denn die Döbelner dominierten in der Hinrunde mit 13:2. Und noch eine Serie ging zu Ende. Torsten Dathe, bis zum Spiel gegen Lommatzsch in der Liga als einziger Akteur ungeschlagen, musste seine ersten beiden Niederlagen gegen die Gastgeber einstecken. Fast noch mehr vom Pech verfolgt war Matthias Stengel. Er musste sich in beiden Einzeln 2:3 geschlagen geben. Überhaupt hatten die Gäste in den Fünf-Satz-Begegnungen nur wenig Glück. Denn bis auf Frank Stein, der sein erstes Spiel mit diesem Resultat gewann, hatten die Lommatzscher in dieser Wertung klar die Nase vorn. Da passt es auch ins Bild, dass das entscheidende Abschlussdoppel von Torsten Dathe und Jens Krause im fünften Durchgang verloren ging. (DA/jsc)

