Erste Retter im Inferno

Annika Höger und ihr Vater Jörg-Steffen Höger waren als erste an der Unfallstelle. © - keine Angabe im huGO-Archivsys

Jörg-Steffen Höger aus Naila, einem kleinen Ort nordwestlich von Hof, war wie immer auf dem Weg zur Arbeit ins gut 60 Kilometer entfernte Bayreuth, als er gegen sieben Uhr am Montagmorgen in den Stau vor der Baustelle bei Stammbach geriet.

300 Meter vor der Unfallstelle sah er plötzlich eine schwarze Rauchsäule, die Flammen des brennenden Busses und verständigte die Leitstelle. Hinter ihm staute sich der Verkehr schon kilometerlang. Höger erkannte die Gefahr und lieferte den Rettungskräften die wichtige Information, dass sie direkt über eine Behelfseinfahrt zum Ort des Geschehens fahren können.

Der ehrenamtliche Feuerwehrmann Höger, im zivilen Leben bayerischer Staatsbeamter, reagierte sofort und fuhr bis fast an die Unfallstelle heran. Mit seiner 17-jährigen Tochter Annika, die er jeden Tag zur Schule mitnimmt, sprang er aus dem Auto und griff nach dem Notfallkoffer, der immer im Kofferraum seines Wagens liegt.

„Da liefen mindestens 20 Leute auf der Autobahn rum, mehr oder weniger stark verletzt, ich hab erst mal versucht, alle zusammenzuführen“, erzählt Höger am Tag danach. Verletzten-Sammelstelle heißt das im Fachjargon der Katastrophenhelfer. Annika Höger kümmerte sich um Passagiere, die vor allem unter Schock standen. Ihr Vater schaute derweil nach den Verletzten.







Blutende Schnittwunden an Händen und Armen, Kopfverletzungen, leichte und schwere Brandwunden. Höger hörte unter Schock stehende Menschen fragen: „Wo ist meine Freundin?“ Er konnte keine Antworten geben. „Zu diesem Zeitpunkt hab ich noch nicht geahnt, dass noch mehr Menschen in dem brennenden Bus sitzen“, sagt er nachdenklich. „Das wurde kurze Zeit später zur traurigen Gewissheit.“



Höger arbeitete nach Prioritäten, half zuerst den schwerer Verwundeten, sprach anderen Mut zu. Er und seine Tochter blieben jedoch allein, obwohl Hunderte ringsum im Stau in ihren Autos saßen.



„Wir standen zu zweit vielleicht 25 Verletzten gegenüber, da wären weitere Helfer sehr willkommen gewesen“, sagt er und gibt sich keine Mühe, seinen Zorn und seine Enttäuschung zu verbergen. Jeder habe einen Verbandskasten im Auto und jeder habe eine Ersthelferausbildung mit dem Führerschein erhalten. „Die waren wahrscheinlich alle nur genervt, dass es nicht weiter ging und die Autobahn immer noch gesperrt war.“



Auch wenn man kein Profi sei und sich vielleicht manche Dinge nicht zutraue, könnte doch jeder Verletzten an einer Unfallstelle gut zu reden und ihnen Hoffnung machen. Höger ärgert sich über so viel Egoismus, der effektive Rettungsgassen verhindert und oft einfach nur unterlassene Hilfeleistung bedeutet.



Aber er ist froh, dass seine Tochter von den Toten im brennenden Bus am Ende nicht so viel mitbekommen hat. „Wir sind dann nach Bayreuth weiter gefahren und haben über die Situation gesprochen“, sagt Höger. Später habe er noch ein paarmal nachgefragt, Nachrichten über Whatsapp an Annika geschickt mit der bangen Frage: „Geht’s Dir gut?“



Vielleicht hat sie die schreckliche Situation auch deshalb so gut verdaut, weil sie trotz des jugendlichen Alters eine ehrenamtliche Sanitäter-Ausbildung hat. Seinen Stolz über die gemeinsame Rettungsaktion kann der Vater denn auch nicht ganz verbergen.

