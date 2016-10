Erste Reihe abgemeldet Die Lausitzer Füchse unterliegen in Ravensburg. Auch, weil die Top-Spieler dieses Mal kaum Zugriff bekommen.

Viel los, aber wenig echter Druck: Die Lausitzer Offensive fand in den Ravensburgern am Freitag ihren Meister. © Titus Fischer

Ravensburg/Weißwasser. Die Lausitzer Füchse haben mit ihrem Auftritt am Freitagabend in Ravensburg vermutlich den Arbeitsplatz von Daniel Naud gerettet. Der Trainer der Tower Stars hätte bei einer weiteren Niederlage der schlecht gestarteten Bayern wohl seinen Hut nehmen müssen, hieß es im Umfeld des Vereins vor dem Spiel.

Das aber gewannen die Ravensburger mit 4:2. Vor allem, weil sie vor dem Tor zielstrebiger waren in einer Begegnung, die weitgehend auf Augenhöhe stattfand. Mit der aktuellen Tabellenposition hatte die Leistung der Tower Stars nichts zu tun. Das gilt allerdings auch für die Gäste aus Weißwasser, die als Tabellendritte in den Südwesten reisten. Von ihrer zuletzt gezeigten Kaltschnäuzigkeit und Spielsicherheit ließen sie dort einiges vermissen.

Die erste gelungene Aktion hatte Weißwassers Sean Fischer, der für den angeschlagenen Nick Bruneteau in die Verteidigung rutschte. Nach vier Minuten marschierte er nach vorn, aber sein Schuss landete bei Jonas Langmann im Ravensburger Tor. Das erste Drittel war vor allem von zahlreichen Strafzeiten geprägt. Die erste nutzten die Gastgeber gleich zur Führung. Dabei hatten die Füchse die Unterzahl nach der Hinausstellung von Jens Heyer eigentlich im Griff. Als aber Fabio Carciola über rechts anzog, fehlte der Zugriff völlig. Sein Querpass fand den völlig freien Mathieu Tousignant – 1:0. Vor dem Block mit den Carciola-Brüder und Tousignant hatte Füchse-Trainer Hannu Järvenpää vor der Begegnung gewarnt. Zu Recht, wie sich nicht nur in dieser Szene zeigte.

Die Füchse konnten ihre drei Überzahlchancen nicht nutzen. Die erste machten sie gar durch einen Wechselfehler zunichte. Für den Ausgleich sorgte Taneli Maasalo im Spiel Fünf gegen Fünf, da waren reichlich fünf Minuten im zweiten Drittel gespielt. Der Schuss des Finnen aus dem rechten Bullykreis erschien allerdings nicht unhaltbar.

Der ausgeglichene Spielstand hielt allerdings nicht lange. Zach O’Brien erspielte sich nach 30 Minuten hinter dem Füchse-Tor die Scheibe und passte auf Brian Roloff. Der hatte wiederum leichtes Spiel bei seinem Treffer. Hier machten es die Füchse den Gastgebern zu einfach. Als sie kurz darauf für 29 Sekunden mit zwei Mann mehr auf dem Eis waren, sprang zwar eine gute Gelegenheit für Roope Ranta heraus, im Gegenzug aber machten die Tower Stars das 3:1 in Unterzahl. – so etwas wie eine Vorentscheidung. Bohac hatte noch eine sehr gute Gelegenheit, zu verkürzen, schloss aber bei einer Zwei-gegen-Eins-Situation zu eigensinnig ab und verzog.

Mit zwei Toren Rückstand würde es im letzten Drittel schwer werden, das war klar. Doch Jakub Svoboda konnte schon nach vier Minuten in Überzahl verkürzen, und es kam noch einmal Schwung in das Lausitzer Angriffsspiel. Roope Rantas gute Gelegenheit machte Langmann mit einer Glanzparade zunichte. Auch Maximilian Franzreb im Tor der Füchse zeichnete sich aus, als er einen von Bohac an Tousignant verursachten Penalty nervenstark hielt.

So blieben die Lausitzer dran und hatten mit einer Fünf-gegen-Drei-Überzahl fast eine Minute lang die Riesengelegenheit zum Ausgleich. Schiedsrichter Alexander Singer hatte die Heimmannschaft für einen Wechselfehler bestraft – keine alltägliche Entscheidung im Schlussdrittel. Thomas Götz und Roope Ranta hatten die besten Chancen für die Füchse auf der Kelle, vergaben diese aber. Zwei Minuten vor dem Ende nahm Järvenpää den Torwart vom Eis, entscheidenden Druck konnte Weißwasser aber nicht mehr aufbauen. Stattdesessen führte ein Scheibenverlust zum 4:2, das Stephan Vogt gedankenschnell ins leere Tor erzielte.

Für die Füchse ist die dritte Saisonniederlage gegen einen an diesem Tag starken Gegner kein Beinbruch. Am Sonntag, 17 Uhr, gibt es gegen die Wölfe Freiburg die nächste Gelegenheit auf Punkte.

zur Startseite