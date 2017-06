Erste Punkte für den Sachsenpokal Die Skispringer und Nordisch Kombinierten von Sohland starteten in die Saison.

Ski nordisch. Bei sommerlichen Temperaturen starteten die Skispringer und die Nordisch Kombinierten der Schülerklassen in die Sachsenpokalwertung, in der bis zum März 2018 Punkte vergeben werden. Der Auftakt erfolgte in Spitzkunnersdorf. Dabei gelang dem Sohlander Keanu Sachse der Sieg in der Kombination der AK 13. Sachse sprang zunächst auf dem K 40-Bakken zweimal 37,5 m und verpasste den Sieg hier nur um 0,9 Punkte. Philipp Stephani (WSV Grüna) kam auf 36,5 und 37,0 m, lag aber aufgrund der Haltung und Telemarklandung vorn. So startete der Sohlander als Zweiter in den Crosslauf. Mit 15:12 Min. über die 3,0 km erzielte Keanu Sachse die zweitbeste Laufzeit und siegte in der Kombinationswertung. Der Sohlander Arne Hohlfeld gewann die Kombination in der AK 10. Zweite Plätze für Sohland belegten Tracy-Nelly Strauß (AK 6), Johanna Hautz (Mädchen-AK 1) und Lilly Westerbeek (AK Damen). Am nächsten Wochenende geht es mit dem Wettkampf in Stützengrün weiter. (sho)

