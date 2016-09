Erste Prüfung für den Aufsteiger Bezirksklasse-Neuling Waldheim muss im Pokal ebenso wie der SV Leisnig auswärts ran. Der Döbelner SV III hat Heimvorteil.

Saisonpremiere für die Tischtennis-Herren des Döbelner SV, des SV Leisnig 90 und des TTC Waldheim. Als Auftaktveranstaltung steht die erste Runde des Bezirkspokals auf dem Programm. Und aus Döbelner Sicht muss nur die dritte Mannschaft aus der früheren Kreisstadt an die Tische treten.

Der Döbelner SV III empfängt in eigener Halle die HSG Mittweida, den SV Turbine Frankenberg und den TSV Theegarten-Pactec Dresden II. Dabei geht der Bezirksligaaufsteiger Mittweida leicht favorisiert ins Rennen. Chancenlos sind die Gastgeber jedoch nicht.

Zu einem Lokalderby, wie in früheren Jahren, kommt es zum Pokal-Auftakt der neuen Saison diesmal nicht. Denn sowohl der SV Leisnig 90 als auch Bezirksklasse-Aufsteiger TTC Waldheim gehen nicht nur sich, sondern auch den Döbelnern aus dem Weg. Während die Zschopaustädter in die Landeshauptstadt reisen und sich dort mit der SG Dresdner Bank, dem TTV Königstein und dem VfB Hellerau-Klotzsche duellieren, müssen die Leisniger den Weg in Richtung Grumbach antreten. Der Tabellenachte der vergangenen Saison in der Bezirksklasse Staffel IV muss sich aber trotz der Auswärtsaufgabe bei der SG Grumbach sowie gegen die Sportfreunde Dresden und den TTV Blau-Weiß Zschachwitz keinesfalls verstecken. Eine erste Standortbestimmung wartet hingegen auf die Waldheimer, die nach einigen Jahren der Abstinenz wieder in die Bezirksklasse zurückgekehrt sind. Man darf gespannt sein, wie sich der TTC in der neuen Umgebung schlägt. In der vergangenen Saison hatten die Zschopau-städter das Geschehen in der Mittelsachsenliga bestimmt. Das Team kam mit nur zwei Niederlagen durch die Saison und behauptete Platz eins mit fünf Punkten Vorsprung vor dem TTV Wittgensdorf und SPV Altmittweida. (DA/jsc)

