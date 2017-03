Erste Pläne fürs Jubiläum Der Freitaler Ortsteil Pesterwitz wird im kommenden Jahr 950 Jahre alt. Dazu soll es einen Umzug geben.

Die Eckpfeiler für die Feierlichkeiten zum 950-jährigen Geburtstag von Pesterwitz im kommenden Jahr stehen. Demnach soll ein Festumzug den Höhepunkt der Feiern, die vom 7. bis 16. September laufen, bilden. Wie der Sprecher des eigens dafür gegründeten Vereins, Tilo Harder, mitteilt, fanden deswegen schon Gespräche mit Vertretern aus Wurgwitz und Tharandt statt. Wurgwitz feierte vor zehn Jahren und Tharandt vor einem Jahr 800. Geburtstag – jeweils mit Festumzügen.

Der Pesterwitzer Festumzug soll 2018 über eine etwa 2,7 Kilometer lange Route durch den Ort führen. Beginnend auf Höhe des Kindergartens wird er sich über die Straße Am Pfarrgarten und den Dorfplatz zum Elbtalblick bewegen. Am Albertheim biegt der Zug dann zur Niederen Straße ab und marschiert dann über die Gorbitzer Straße zurück zum Dorfplatz und zum Ausgangspunkt. An drei Punkten werden Moderatoren die Bilder des Umzugs kommentieren. Außerdem soll es ein erläuterndes Begleitheft zum Umzug geben. Die Bilder sollen sich zum Beispiel mit der Ortsgeschichte, mit historischen Wirtschaftszweigen, bedeutenden Persönlichkeiten und Wahrzeichen des Ortes befassen. Eventuell sollen die im Ort ansässigen Firmen und Unternehmer Patenschaften für einzelne Bilder übernehmen, indem sie die Macher mit Material oder Technik unterstützen. Die schönsten Bilder sollen prämiert werden.

Laut Harder haben sich bislang etwa 30 Pesterwitzer bereiterklärt, bei der Vorbereitung der Feier mitzumachen. Außerdem wurde eine Spendenaktion gestartet: Für eine Spende ab 50 Euro gibt es derzeit als Dankeschön eine Uhr mit einer historischen Ansicht von Pesterwitz. (SZ/win)

