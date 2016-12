Erste Pläne für Dorfplatz Pesterwitz Auf einer Brache im Ortszentrum soll ein Wohn- und Geschäftshaus entstehen. Die Details wurden nun im Rathaus diskutiert.

Bei der Planung für ein neues Wohn- und Geschäftshaus im Zentrum von Pesterwitz geht es voran. Wie Ortsvorsteher Wolfgang Schneider in der jüngsten Sitzung des Ortschaftsrates mitteilte, habe der Investor das Konzept zuletzt im Freitaler Rathaus vorgestellt. „Da gab es den einen oder anderen Hinweis“, so Schneider. Die Pläne sollen nun überarbeitet und dann im Ortschaftsrat vorgestellt und diskutiert werden.

Auf einem ehemaligen Gärtnereigrundstück gegenüber dem Edeka-Markt sollen seniorengerechte Wohnungen, Praxen, Läden, ein Café und Räume für Veranstaltungen entstehen. Bauherr sind die Sozialen Dienste Pesterwitz. Unklar ist, wann die Bauarbeiten genau beginnen. Die Pläne für die einzelnen Bauabschnitte werden erst nach der Abstimmung mit der Stadt erarbeitet. Ob ein Baubeginn 2017 noch möglich beziehungsweise sinnvoll ist, soll in der ersten Jahreshälfte 2017 entschieden werden, hieß es vonseiten des Investors zuletzt. Ansonsten sei ein Baubeginn erst im Jahr 2018 möglich.

Über das Projekt an der Ecke Dorfplatz/Elbtalblick wird seit 2011 diskutiert. Der Investor ließ die alten Gärtnereibauten abreißen und entwickelte damals das Konzept für die Fläche. Die Stadt will, dass sich der Neubau an dem schon vorhandenen Haus am Dorfplatz orientiert – also dem Viergeschosser, in dem sich der Edeka-Markt befindet. Der Neubau darf deswegen nicht höher sein, als dieses Gebäude. Im Bebauungsplan ist festgelegt, dass der Investor maximal viergeschossig bauen darf – das vierte Geschoss muss dabei immer als Dachgeschoss gestaltet sein. So soll ein geschlossenes Ensemble im Ort entstehen. Seit diesem Sommer hat der Investor Baurecht.

