Erste Patin für einen Spielplatz Annerose Richter wird sich um den Platz Karl-Marx-Straße kümmern. Zwei solche Helfer werden noch gebraucht.

Als Grundausstattung gab es einen Laub- und einen Straßenbesen für Annerose Richter, die zur Freude von Ronny Walter die erste Spielplatzpatin der Stadt ist. Sie kümmert sich um den Platz hinter der Karl-Marx-Straße. © Dietmar Thomas

Beim großen Frühjahrsputz gemeinsam mit der Initiative „Wir für ein schönes Hartha“ haben sich die Mitglieder vom Jugend aktiv Harthe . um die Spielplätze gekümmert. Dabei ist ihnen aufgefallen, dass viele Dinge regelmäßig gemacht werden müssten, um den Zustand der Anlagen zu verbessern.

„Darum hatten wir dann die Idee, nach Spielplatzpaten zu suchen, die diese Aufgabe übernehmen“, erklärt Vereinsvorsitzender Ronny Walter. Auch im Rathaus fragte er an. Dort fand sich Annerose Richter. „Ich bin als berufener Bürger im Kultur- und Sozialausschuss und wollte mehr machen, als nur alle zwei Monate an einer Sitzung teilnehmen“, erklärt sie ihre Motivation. Letzte Woche war es dann soweit. „Erst mussten die organisatorischen Fragen geklärt werden, Aufgaben, Ansprechpartner, Absicherung waren einige davon“, so Ronny Walter.

Mit der Stadtverwaltung wurde ein kurzer Vertrag aufgesetzt, der die Befugnisse der Paten regelt und die genannten Punkte noch einmal schriftlich festhält. Direkt auf dem Spielplatz unterzeichnet Annerose Richter. „Als meine Enkelin noch jünger war, war ich ab und zu hier, seitdem eigentlich nicht mehr. Aber die Anlage ist sehr schön, es gibt Bänke zum Hinsetzen und Reden für die Erwachsenen, ein paar Spielgeräte und die Frösche in dem schönen Teich mit Seerosen gefallen mir ganz besonders“, freut sie sich.

Als Grundausstattung gibt es einen Laub- und Straßenbesen. Hauptsächlich soll der Sand zurück in den Kasten, bei Bedarf das Laub gefegt werden, Müll und Unkraut entfernt werden. „Rasenmähen, Heckeschneiden und andere große Aufgaben übernimmt natürlich der Bauhof, wir wollen vor allem, dass regelmäßig eine Grundordnung da ist und die Anwohner und Nutzer auch sehen, dass hier etwas getan wird“, erklärt Ronny Walter. So soll Annerose Richter in regelmäßigen Abständen das Areal überprüfen, Schäden und größere Verunreinigungen dem Bauhof oder Ordnungsamt melden und auch Ansprechpartner für die Spielplatzbesucher sein. Bei konkreten Wünschen und Ideen zu neuen Spielgeräten wird sie diese an den Verein weitergeben, der im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten versuchen wird, auch diese zu erfüllen. „Wir wissen, dass es wenige Geräte für kleinere Kinder gibt, das wollen wir nach und nach ändern“, so Ronny Walter.

Schön wäre es, wenn sich noch weitere Ehrenamtliche finden würden, die eine Patenschaft in diesem Rahmen für einen der drei Spielplätze übernehmen, im Neubaugebiet Hartha Nord und hinter dem Pflegeheim Straße des Friedens werden ebenfalls Betreuer gesucht, mehrere Paten für einen Platz zur Vertretung oder zum Abwechseln sind ebenso willkommen und können sich bei der Stadtverwaltung oder Ronny Walter melden.

