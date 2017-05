Erste Parzellen verkauft Das neue Wohngebiet wird derzeit erschlossen. Die ersten Bauflächen werden schon an den Mann gebracht.

Bis Ende Juli wollen die Bauarbeiter im neuen Stolpener Wohngebiet am Südhang unterhalb der Burg Stolpen fertig sein. Dort wird derzeit das Bauland erschlossen. Es werden Medienanschlüsse gelegt und die Straße gebaut. Sind diese Arbeiten abgeschlossen, folgt die Vermessung. Danach könnten die ersten Bauwilligen auch schon loslegen.

Das Interesse an neuen Bauflächen in Stolpen ist offenbar da. Anfragen gab es bereits einige im Rathaus. Zur nächsten Ratssitzung am 22. Mai können schon die ersten vier Parzellen verkauft werden. Eine ist noch reserviert. Insgesamt haben 24 Einfamilienhäuser im Wohngebiet „Am Schlossberg“ Platz. Auf ihrer eigenen Internetseite veröffentlicht die Stadt Stolpen einen entsprechenden Plan des neuen Wohngebiets. Auf diesem sind die 24 Baufelder mit den jeweiligen Grundstücksgrößen eingezeichnet. Für Interessenten ist dort auch ersichtlich, welche Flächen reserviert, welche verkauft und welche noch zu haben sind. Die Gesamtfläche des neuen Wohngebietes am Südhang des Stolpener Burgberges umfasst insgesamt 22 450 Quadratmeter, wovon 18 750 Quadratmeter als neue Wohnfläche ausschließlich für Eigenheime zur Verfügung stehen. Die Grundstücksgrößen bewegen sind zwischen 703 Quadratmetern für das kleinste und 1 500 Quadratmetern für das größte Grundstück.

Aufgrund der exponierten Lage ist der Verkaufspreis nicht ganz billig. Der Stadtrat hatte sich auf 120 Euro pro Quadratmeter geeinigt. (SZ)

Weitere Informationen sowie der Lageplan zum neuen Wohngebiet unter www.stolpen.de

