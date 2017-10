Erste Mieter ziehen in Neubau ein Fünf Monate nach dem Richtfest sind zwei Häuser an der Freitaler Straße fertig, ein drittes kann im November bezogen werden.

An der Dölzschener Straße/Ecke Freitaler Straße in Pesterwitz zieht Leben in drei Neubauten ein. Gut fünf Monate nach dem Richtfest hat die Freitaler Wohnungsgenossenschaft Gewo hier mit der Vermietung begonnen. Zwölf Drei-Raum-Wohnungen in zwei Häusern und neun Vier-Raum-Wohnungen im dritten Block sind entstanden. Alle sind mit Fußbodenheizung und Balkon oder Terrasse ausgestattet und bis zu 110 Quadratmeter groß. Schnelles Internet mit bis zu 100 Megabit pro Sekunde liegt an. Die Wohnungen im Erdgeschoss sind barrierefrei, jede verfügt über einen Tiefgaragenstellplatz. Die Kaltmiete liegt bei knapp neun Euro pro Quadratmeter.

Die Drei-Raum-Wohnungen sind nun die ersten Einheiten, die bezugsfertig sind. „Einige neue Mieter haben ihre Wohnungen schon eingeräumt“, berichtet Friederike Ebert, Vorstand der Gewo. Gebaut wird noch an Haus A, dem größten Gebäude. Dort werden derzeit die Fußböden verlegt und die Türen eingebaut. Als letztes kommen die Maler, bevor Mitte November alles fertig ist. Dann sollen auch alle Stellplätze an den Häusern und in der Tiefgarage zur Verfügung stehen.

Nicht mehr vor dem Winter komplett fertig werden die Außenanlagen. „Das wird erst im Frühjahr geschehen“, so Ebert. Man bereite alles so weit vor, damit es im März 2018 zügig damit weitergehen kann. Geplant sind noch Anpflanzungen, Rasenaussaat und die Anlage einer kleinen Spiel- und Sitzecke. Die Genossenschaft investiert rund 4,3 Millionen Euro in das Wohnbauprojekt. Einige der großen Vier-Raum-Wohnungen sind noch unvermietet. Wer Interesse hat: Informationen sind auf der Internetseite der Gewo einsehbar.

