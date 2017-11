Erste Mieter ziehen aus dem Bröckel-Hochhaus

Das Hochhaus am Pirnaischen Platz. © Christian Juppe

Ende Februar ist Schluss im Hochhaus am Pirnaischen Platz. Bis dahin müssen alle Mieter ausgezogen sein. Wegen schwerer Brandschutzmängel im Gebäude hatte die Bauaufsicht die weitere Nutzung untersagt. Einige Bewohner hätten ihren Mietvertrag bereits gekündigt, sagt Baubürgermeister Raoul Schmidt-Lamontain (Grüne). Zumindest habe dies der Vertreter der Eigentümergesellschaft ihm gegenüber am Montag berichtet und Vermutungen geäußert, dass weitere Mieter das Haus bald verlassen werden. Zuletzt lebten noch etwa 40 Menschen in dem 14-Geschosser.

Der Hauseigentümer hatte im Oktober Widerspruch gegen die Nutzungsuntersagung der Stadtverwaltung eingelegt. Ob er daran festhält, dazu habe er sich am Montag nicht geäußert, so der Baubürgermeister. Sollten Ende Februar noch Menschen im Haus leben, könnte die Stadt das Gebäude räumen lassen. (SZ/sr)

