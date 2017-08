Erste Mieter im neuen Seniorenhaus Das ehemalige Finanzamt an der Coschützer Straße in Freital wird umgebaut. Dabei ist nun eine wichtige Etappe geschafft.

Auch Platz für Demenz-Wohngemeinschaften wird es geben. © Symbolfoto: dpa

Im ehemaligen Finanzamt an der Coschützer Straße in Freital-Potschappel zieht neues Leben ein. Seit etwa einem Jahr wird das Bürogebäude zu einer Seniorenwohnanlage umgebaut. Wie der Investor, die Meißner MDU-Gruppe, mitteilt, ist nun der erste Bauabschnitt abgeschlossen. In die Intensivpflege sei bereits der erste Bewohner eingezogen. Die Bewohner der Demenz-Wohngemeinschaften sollen im September folgen. Rund zehn Millionen Euro investiert das Unternehmen in den Umbau.

Dafür entsteht ein Mix aus Wohnungen und Pflegeeinrichtungen. Ein ehemaliger Konsum-Einkaufsmarkt im Erdgeschoss wird zur Tagespflege umfunktioniert. Ein Stockwerk darüber entsteht eine Intensivpflege für 24 Patienten – die von der Tagespflege von Advita betrieben wird. In den beiden Etagen darüber sind jeweils zwei Demenz-WGs für zwölf Menschen geplant. Zudem entstehen 49 betreute Wohnungen.

Entspannen auf der Dachterrasse

Der erste Bauabschnitt, der nun abgeschlossen ist, umfasst den hinteren Teil des Gebäudes. Dieser sei bereits an die Advita übergeben worden, so ein Sprecher der MDU-Gruppe. Trotzdem laufen derzeit noch Bauarbeiten an der Fassade. Um eine noch bessere Wärmedämmung zu erreichen, werde gegenwärtig die gesamte Fassade noch einmal zusätzlich gedämmt, heißt es. Beim zweiten Bauabschnitt, der den Gebäudeteil direkt an der Coschützer Straße umfasst, befinden sich die Rohbauarbeiten in den letzten Schritten. Derzeit finden vor allem Estrich- und Malerarbeiten statt. Zudem werden Fliesen verlegt. Der Bau der Dachterrassen wird bis Mitte September abgeschlossen sein. Nach derzeitiger Planung sind alle Bauarbeiten bis Weihnachten 2017 beendet.

Im Herbst plant Advita einen Tag der offenen Tür in der Anlage. Kontakt für Mietinteressenten: Tel. 0151 54178242 oder E-Mail. Infos im Internet.

