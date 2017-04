Erste Mängel an der B 97 Noch immer ist die Bundesstraße gesperrt. Denn es fallen nicht nur Restarbeiten am Radweg an.

Noch immer gibt es Bauarbeiten an der B 97 in Ottendorf-Okrilla. © dpa

So mancher Ottendorfer wird sich gewundert haben, warum die B 97 in der Großgemeinde noch immer gesperrt ist. Bis Ende März sollten zwischen dem Obi-Markt und der Kreuzung der S 177 Restarbeiten am Geh- und Radweg erledigt werden. Danach die Freigabe erfolgen. Doch noch immer ist die Bundesstraße dicht, Autofahrer müssen weiterhin die Umleitungen nutzen. Momentan geht man im Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) davon aus, dass die Arbeiten in dieser Woche beendet werden. Doch versprechen könne man nix, so ein Mitarbeiter der Behörde, die für die Sanierungsmaßnahmen zuständig ist. Hintergrund für die Verzögerung: Bevor das Lasuv die B 97 offiziell freigibt, erfolgen Qualitätsprüfungen. „Dabei wurden erste Mängel festgestellt“, erklärt Jürgen Israel von der Behörde. Diese gilt es, nun noch auszubessern. Der Mehraufwand gehe zulasten der zuständigen Baufirma, die in diesem Falle nicht fachgerecht gearbeitet hat. Die Ottendorfer müssen also noch ein paar Tage Geduld beweisen. (ste)

