Erste Lärmschutzkonferenz in Coswig Seit der Freigabe der Berliner Strecke ist der Bahnlärm extrem gestiegen. Bürger veranstalten nun erstmals eine Fachtagung.

Michael Krebs von der Bürgerinitiative Bahnemission-Elbtal (BI) mit einem Verkehrsschild der Bahn mit einer Geschwindigkeitsbegrenzung von 60 km/h in Coswig an der Bahnstrecke, während ein Zug vorbeirollt. © Archiv/Norbert Millauer

Die Bürgerinitiative Bahnemission-Elbtal (BI) geht das Thema Bahnlärm in großem Stil an. Am 10. Juni stellt sie in der „Börse“ die erste Coswiger Lärmschutzkonferenz auf die Beine. Das gibt der Verein anlässlich von exakt 2 300 Tagen Bahnlärm bekannt.

„Am heutigen 29. März liegt die Freigabe der Berliner Strecke 2 300 Tage zurück“, erklärt Vereinsvorsitzender Michael Krebs. „Seitdem ist der Lärmpegel deutlich gestiegen.“ Während im Jahr 2011 täglich nur 66 Güterzüge durch Coswig gefahren seien, liege die Zahl aktuell bei 117 pro Tag.

Die BI setzt sich seit ihrer Gründung im Jahr 2011 für eine leise Bahn ein – und für die damit verbundenen Maßnahmen. Um auf dringend erforderliche Verbesserungen hinzuweisen, startet sie auch im laufenden Bundestagswahljahr 2017 wieder eine Reihe von Aktionen.

Den Auftakt bildet die Lärmschutzkonferenz im Juni. Der Verein spricht von der ersten Veranstaltung dieser Art und Dimension, die bislang in Sachsen von Bürgern organisiert wurde. Sie ist als reine Fachtagung mit Vorträgen und Ausstellern angelegt.

Ihr Kommen zugesagt haben bereits der Sprecher Lärmschutz der Deutschen Bahn, Hans-Georg Zimmermann, der Vize-Vorsitzender vom Arbeitsring Lärm in der Deutschen Gesellschaft für Akustik e.V. (ALD), Michael Jäcker-Cüppers, sowie Wolfgang Brunbauer als Inhaber der österreichischen Firma Calma-Tec Lärmschutzsysteme GmbH, die innovative Lärmschutztechnik herstellt.

Die ganztägige Veranstaltung soll Gelegenheit zur umfassenden Information und zum Austausch über neueste Entwicklungen bieten. Die Teilnahme ist kostenfrei und ohne Anmeldung möglich. Eingeladen sind alle Bürger, aber auch Mitarbeiter aus Behörden und Ministerien sowie Kommunalpolitiker.

Finanziell abgesichert ist die Konferenz durch die überwältigende Resonanz auf den Spendenaufruf des Vereins im Herbst. Er brachte der BI einen mittleren vierstelligen Betrag ein. Und durch eine mögliche Förderung könnte nun sogar jeder gespendete Euro um einen weiteren Euro erhöht werden, teilt Michael Krebs mit. (ukl)

