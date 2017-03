Sportschießen Erste Kreismeister stehen fest Zur traditionellen Eröffnung der Freiluftsaison im Schützenkreis Röder-Mulde trafen sich die Schützen bei der Kreismeisterschaft in den Praktischen Flintendisziplinen.

Zur traditionellen Eröffnung der Freiluftsaison im Schützenkreis Röder-Mulde trafen sich die Schützen bei der Kreismeisterschaft in den Praktischen Flintendisziplinen. 19 Teilnehmer aus fünf Vereinen traten in drei Kategorien auf dem Schießstand der Freischützengesellschaft 1860 Großenhain an.

Mit der Kipplaufflinte gewann dabei Steffen Thiele (Meißner SV) mit sehr guten 4,133 Punkten, mit der Repetierflinte Michael Preußner (FSG Großenhain), mit der automatischen Selbstladeflinte Hans Jürgen Steglich (SSG Hartha). Die beste Serie mit 65 von 80 Ringen schoss Eduard Strach (FSG Großenhain), die schnellste Serie Mario Steglich (SSG Hartha) mit 17,6 Sekunden. (mp)

