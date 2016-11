Erste Konsequenz nach Unfall Ein schon lange geforderter großer Spiegel wird jetzt an der B 6 in Großharthau aufgebaut. Der Gemeinde geht das aber noch nicht weit genug.

Blick auf die B 6 vom Großharthauer Kyffhäuser aus. © Steffen Unger

Nachdem vergangene Woche an der B 6 in Großharthau zwei Frauen verunglückt sind, soll jetzt im Abschnitt vor dem Hotel „Kyffhäuser“ für mehr Sicherheit gesorgt werden. Wie Bürgermeister Jens Krauße auf Anfrage sagte, haben sich die Gemeinde und das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) darauf verständigt, dass ein großer Spiegel aufgestellt wird. Er soll die Sicht auf die B 6 verbessern und allen helfen, die den Hotelparkplatz im Auto oder zu Fuß verlassen.

Die Inhaberin des Hotels, Isolde Russig fordert so einen Spiegel schon seit Monaten. Sie sieht damit aber nicht alles getan. „Wir brauchen einen drehbaren Blitzer, der die Geschwindigkeit in beiden Richtungen misst“, sagte sie. Bürgermeister Krauße sieht das genau so. Zuständig wäre die Kreisverwaltung, aus dem Landratsamt heißt es aber: „Nicht vor 2019.“ Begründet wird das mit dem laufenden Etatplan, indem rund 90 000 Euro, die ein Blitzer kosten würde, nicht enthalten sind.

Schneller gehen könnte es mit einer Verkehrsinsel am Ortseingang aus Richtung Bischofswerda. Gäbe es sie, müssten Autofahrer abbremsen, sagt Bürgermeister Krauße. In der neuen Woche wolle er darüber mit dem Lasuv sprechen.

Großharthauer schlagen Tempo 30 statt 50 vor. Davon hält der Bürgermeister aber wenig: „Ein Schild allein bringt nichts. Es müsste auch Kontrollen geben.“ Die Chance darauf, dass es für eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf der B 6 die Zustimmung von Behörden gibt, ist ohnehin eher schlecht. Dafür müsste es „einen zwingenden Grund“ geben, heißt es beim Landratsamt auf Anfrage. Geprüft würde ein Antrag aber, sagte eine Sprecherin.

Bei dem Unfall am 8. November wurden zwei Rentnerinnen schwer verletzt. Nach dem Besuch einer Veranstaltung im Kyffhäuser überquerten sie die Straße und wurden dabei von einem Auto erfasst. (SZ)

