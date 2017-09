Erste Karpfen aus Wachau Der Wachauer Fischwirt Frank Herrich eröffnet die Fangsaison. Am Sonnabend geht es los.

In Wachau beginnt die Fangsaison. © dpa

Den Sommer über hatten die Karpfen und Schleien im Wachauer Dorfteich Zeit zum Wachsen. Jetzt sind sie groß genug. Am Sonnabend bietet Frank Herrich erstmals in dieser Saison seine Fische wieder zum Verkauf an. „Sie kommen frisch aus dem Wasser“, sagt er. Von 10 bis 12 Uhr ist der Stand an der Teichstraße in Wachau geöffnet. Die Woche über können die Fische nach Vereinbarung gekauft werden. Mit dem Ertrag ist er zufrieden. „Wir können nicht klagen. Auch wenn Fischotter und Reiher sich von den Beständen wieder ihren Teil holten.“ Die Familie betreibt bereits in der dritten Generation die Teichwirtschaft in Wachau. Vor knapp einhundert Jahren kaufte der Großvater seiner Frau den Wachauer Dorfteich vom damaligen Schlossherrn ab. Seitdem werden in dem Gewässer Fische gezüchtet. (SZ)

Fischverkauf bei Teichwirt Frank Herrich in Wachau, Teichstraße 25a, nach Vereinbarung Telefon 03528 447104

zur Startseite