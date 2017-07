Erste Kahlbusch-Gärtner geben auf

Welche Alternativen gibt es für die betroffenen Gärtner?

Der Territorialverband der Kleingärtner wird gemeinsam mit dem Dohnaer Verein Kontakt mit den betroffenen Pächtern aufnehmen, um deren Pläne zu erfahren. Wollen sie in andere freie Gärten innerhalb der Anlage umziehen, wollen sie ihren Garten aufgeben oder in andere Anlagen wechseln. Es besteht wahrscheinlich sogar die Möglichkeit, die Anlage an anderer Stelle etwas zu erweitern, das heißt, neue Gärten zu schaffen, sagt Susanne Russig, die Geschäftsführerin des Territorialverbandes. „Hier laufen Verhandlungen mit dem Grundstückseigentümer und der Verein zeigt sich aufgeschlossen.“ Dessen Vorsitzender war nach dem Gespräch am Donnerstag telefonisch nicht erreichbar. Auch das Vereinsheim befindet sich auf dem geplanten Schulstandort hinter der Feuerwehr. Die Stadt muss sich also um Ersatz kümmern und wird eine konkrete Ersatzfläche vorschlagen. Susanne Russig lobt die positive Zusammenarbeit mit der Stadt Dohna. „Wir können offen über alle Problematiken sprechen.“