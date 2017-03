Erste Interessenten für Wäscherei Die Verhandlungen mit Investoren laufen auf Hochtouren, sagt der Insolvenzverwalter. Bei einem Standort wird es bereits konkret.

Die Verhandlungen „mit mehreren potenziellen Investoren“ liefen bei MTR auf Hochtouren. © Archiv/Sebastian Schultz

Im dritten Monat nach der Insolvenz der Mittelsächsischen Textilreinigungs- und -handels AG (MTR) gibt es mehrere Interessenten für den Riesaer Standort des Unternehmens. Das teilte Insolvenzverwalter Rainer M. Bähr auf SZ-Anfrage mit. Die Verhandlungen „mit mehreren potenziellen Investoren“ liefen auf Hochtouren. Nähere Informationen könnten noch nicht erteilt werden, um die Verhandlungen nicht zu gefährden. Mit den Gesprächspartnern sei Vertraulichkeit vereinbart worden, so Bähr. Etwas konkreter sind dagegen die Verhandlungen in Bezug auf die Außenstelle der Wäscherei in Niesky. „Wir befinden uns derzeit in fortgeschrittenen Verhandlungen mit einem Interessenten, der das Objekt Niesky kaufen möchte“, erklärte der Rechtsanwalt. Angaben zum Interessenten und zu den Verhandlungsinhalten könnten auch hier nicht gemacht werden.

Somit ist unklar, ob der Kaufinteressent den Betrieb in Niesky fortführen will oder nur an dem Objekt interessiert ist. Den betroffenen Mitarbeitern in der Außenstelle ist nach deren Schließung Anfang März der Wechsel in eine Übergangsgesellschaft nahegelegt worden. Der Insolvenzverwalter hatte das Aus für die Nieskyer Wäscherei unter anderem damit begründet, dass mit einem Görlitzer Krankenhaus ein Großkunde weggebrochen ist. Am Standort Riesa beschäftigt MTR 170 Mitarbeiter.

zur Startseite