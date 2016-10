Erste Ideen zum Stadtjubiläum 2021 wird Freital hundert Jahre alt. Der neue zuständige Bürgermeister macht Vorschläge, wie die Feier aussehen könnte.

Freital – hier das Rathaus in Potschappel, wird in fünf Jahren hundert. Das soll groß gefeiert werden. © Karl-Ludwig Oberthür

Bis Freital hundert Jahre alt wird, sind es zwar noch fünf Jahre hin. Trotzdem gibt es nun schon erste Ideen für den runden Stadtgeburtstag. Sie kommen von Freitals neuem ersten Bürgermeister Peter Pfitzenreiter (CDU), der im Rathaus für die Organisation der Feierlichkeiten verantwortlich sein wird. „Wir wollen mit den Freitalern zum Stadtjubiläum 2021 gemeinsam etwas auf die Beine stellen“, sagt er. „Wir haben ja in der Stadt ein paar Verrückte im positiven Sinn, die so etwas mit viel Herzblut gestalten können.“ Man werde zurückblicken auf einhundert Jahre Stadtgeschichte, man werde feiern, aber auch nach vorn blicken und sich fragen, wo Freital in weiteren hundert Jahren stehe.

Pfitzenreiter hat auch schon ein paar konkrete Ideen für Veranstaltungen während der Festwochen. „Im Rathaus Döhlen, wo die Stadt gegründet wurde, könnte man die Gründungsveranstaltung nachspielen. Oder hundert Kilometer durch die Stadt als Stadtlauf – nicht an einem Stück, sondern als Laufserie. Oder ein Freital-Lexikon: Freital auf hundert Seiten.“

Mit diesen Vorschlägen wird sich auch eine Arbeitsgemeinschaft (AG) befassen, die extra zur Vorbereitung des Jubiläums gegründet wurde und demnächst ihre Arbeit aufnimmt. Die Gründung der AG hatte die CDU im Stadtrat initiiert. In die Arbeitsgemeinschaft soll aus jeder Stadtratsfraktion mindestens ein Vertreter entsandt werden. Darüber hinaus sollen Bürger aus möglichst vielen Bevölkerungsschichten, wie Sport-, Kunst-, Kultur-, Handwerks- und Gewerbevereine sowie Mitarbeiter der Verwaltung, vertreten sein. Die Ergebnisse dienen als Grundlage für Beschlüsse des Stadtrates, wie die Feier ablaufen soll.

zur Startseite