Erste Idee für Kunstwerk am Kreisel Mit Wappen möchte eine Bautzenerin die neue Verkehrsinsel gestalten – und so eine Diskussion anstoßen.

Seinen Zweck erfüllt der Kreisverkehr an der Schliebenkreuzung in Bautzen schon. Doch die Gestaltung fehlt noch. Heide Schneider will das ändern. © Steffen Unger

Sie kann nicht länger warten. Zu groß ist ihre Sorge, dass am Ende andere entscheiden, dass plötzlich eine Skulptur mitten auf der Verkehrsinsel steht, die weder zur Stadt noch zu den Bewohnern passt. Vorsichtig sortiert Heide Schneider die ausgedruckten Zettel. Auf einem Blatt Papier hat sie mit Bleistift ihre Idee festgehalten. Ein Gebilde aus Wappen ist entstanden. „Die Skizze sieht noch nicht so toll aus“, gibt die Bautzenerin zu. Und doch ist sie ein erster Vorschlag für ein Projekt, das die Bautzener noch lange beschäftigen wird.

Dass ein Kunstwerk den neuen Kreisverkehr an der Schliebenkreuzung verschönern soll, das steht schon seit zwei Jahren fest. Damals hatten sich die Verwaltung und die Stadträte darauf geeinigt. Inzwischen betreut Bautzens Baubürgermeisterin Juliane Naumann das Projekt. Sie ist sich sicher, dass es mit einer Kleinplastik nicht getan ist. Damit die Skulptur auch dem Eingangsbereich der Stadt gerecht wird, plant sie einen Künstlerwettbewerb.

Heide Schneider hat davon gehört. Auch davon, dass die Stadt 200 000 Euro für die Gestaltung der Insel ausgeben will. „So viel muss es doch gar nicht kosten“, sagt sie. Die Skulptur, die ihr vorschwebt, ist sehr einfach aufgebaut. Wie ein Baum aus Metall soll das Gebilde etwa fünf Meter in die Luft ragen. Wer näherkommt, der wird einzelne Wappen erkennen. Das Prachtwappen von Bautzen steht dabei im Mittelpunkt. Blicken die Besucher stadteinwärts auf die Skulptur, sind die Wappen des 1346 gegründeten Oberlausitzer Sechsstädtebundes erkennbar. Schauen sie stadtauswärts zur Verkehrsinsel, werden sie die Wappen der fünf Bautzener Partnerstädte sehen. „Das passt doch zur historischen Stadt und man erfährt gleich etwas über Bautzen“, erklärt Heide Schneider.

Kein Internet, aber viele Ideen

Schon als die Bagger erstmals Richtung Schliebenkreuzung rollten, kam ihr diese Idee in den Sinn. Und weil sie ihr nicht mehr aus dem Kopf ging, begann Heide Schneider mit der Recherche. Zunächst musste die ehemalige Puppenspielerin herausfinden, wie die Wappen der Städte aussehen. Im Internet sind die Abbildungen leicht zu finden. Doch die Rentnerin nutzt diese Technik nicht. Schneider fragte im Rathaus und im Museum nach. Nun hat sie von jedem Wappen einen Ausdruck. Eine Blättersammlung ist dabei zusammengekommen, die sie hütet, wie einen Schatz. Heide Schneider hat sogar schon Handwerkern gefragt, wie der Wappen-Baum so hergestellt werden könnte, dass er pflegeleicht ist. Und sie hat sich Gedanken darüber gemacht, worauf die Skulptur stehen soll. „Es wäre doch toll, wenn wir die Fläche mit Lausitzer Granit gestalten könnten“, sagt sie. Blumen müsse man immer gießen. Steine natürlich nicht. Und der Granit hätte noch einen Vorteil, erklärt die Rentnerin. Denn auch wenn mal jemand Müll auf die Verkehrsinsel werfen sollte, wäre das kein Problem. „Ich stelle mir das so vor, dass der Müll am Granit abrutscht und von der Insel auf die Straße fällt“, sagt sie.

Einige Bekannte hat die Bautzenerin schon von ihrer Idee überzeugt. Viele fanden für den Vorschlag lobende Worte. Das gab der Rentnerin Mut. Irgendwann nahm sie ihre Unterlagen, lief zum Bautzener Rathaus hinüber und reichte ihren Vorschlag bei der Stadtverwaltung ein.

Nun kann sie nur noch warten. Denn der Wettbewerb für das Kunstwerk hat noch nicht begonnen. Erst nächstes Jahr wird die Diskussion starten, erklärt Baubürgermeisterin Juliane Naumann. „Im ersten Schritt soll es nur um Inhalte gehen. Deshalb wird es nicht nötig sein, Skizzen einzusenden“, sagt sie. Später sollen sich bildende Künstler mit den eingereichten Vorschlägen auseinandersetzen. Dabei ist es der Stadt wichtig, dass die Künstler in Sachsen, in den Bautzener Partnerstädten oder in der Neiße-Region tätig sind.

Noch etwas Geduld

Im kommenden Jahr möchte die Stadt die Bautzener auch dazu aufrufen, sich in Gesprächsrunden zu den Inhalten und der künstlerischen Gestaltung zu äußern. „Noch ist allerdings nicht final geklärt, ob wir den Beteiligungsprozess in der angedachten Form durchführen können“, sagt Juliane Naumann. Dafür seien Fördermittel notwendig, erklärt die Baubürgermeisterin. Zwar hat die Stadt den Antrag schon gestellt, doch der Bescheid steht noch aus. Und auch der Stadtrat hat noch ein Wörtchen mitzureden, wenn es darum geht, wie der Wettbewerb ablaufen soll.

Heide Schneider weiß, dass sie sich noch ein wenig gedulden muss. Noch einmal blickt sie zum Kreisverkehr. Sie sei auch offen für andere Ideen, meint sie. Nur eines ist ihr wichtig: dass die Bautzener schon jetzt über die Gestaltung nachdenken. „Viele glauben immer, die anderen werden es schon machen. Am Ende meckern alle“, sagt sie. Und was wäre die schlimmste Skulptur, die Bautzen bekommen könnte? Die Rentnerin überlegt nicht lange. „So etwas wie am Dresdner Neumarkt – das Denkmal für den permanenten Neuanfang. Das versteht doch keiner.“

