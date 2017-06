Erste Hürde genommen Die Mitglieder der EWG Hartha haben der Fusion mit der WG Fortschritt Döbeln zugestimmt. Noch wartet aber viel Arbeit.

EWG-Vorstand Petra Nowak zog im Jahresabschluss für 2016 ein positives Fazit. © DA-Archiv/André Braun

Mit großer Mehrheit haben die Mitglieder der Ersten Wohnungsgenossenschaft (EWG) Hartha einer Fusion mit der Wohnungsgenossenschaft Fortschritt (WGF) Döbeln zugestimmt. Bei der Mitgliederversammlung am Mittwochabend stimmten 119 Genossenschaftler für die Fusion, drei waren dagegen. EWG-Vorstand Petra Nowak zeigte sich erleichtert, dass der Entschluss im ersten Anlauf gefasst werden konnte. „Bei dieser Versammlung musste mindestens die Hälfte der 198 Mitglieder anwesend sein und die Verschmelzung mit einer Mehrheit von drei Viertel der abgegebenen Stimmen unterstützen. Diese Vorgaben wurden deutlich überboten“, sagte Petra Nowak.

Bernd Wetzig, Vorstand der WG Fortschritt, hält den Zusammenschluss der beiden Wohnungsgenossenschaften für eine zukunftsfähige Lösung. „Das größte Stück des Weges ist mit der Zustimmung der EWG-Mitglieder geschafft“, so Wetzig. Die Vertreterversammlung der WG Fortschritt stimmt am 20. Juni über die Fusion ab. Gibt es auch in Döbeln Zustimmung, dann könnte am 23. Juni der Fusionsvertrag zwischen den beiden Gesellschaften unterschrieben werden. Danach wartet aber noch viel Arbeit auf die Vorstände beider Genossenschaften.

Im Jahresabschluss für 2016 konnte Petra Nowak für die EWG ein positives Fazit ziehen. „Wir haben ein Plus von etwa 82 500 Euro erwirtschaftet. Im Jahr 2015 waren es 37 000 Euro“, so Nowak. Die Zahl der Mitglieder sei von 193 auf 198 gestiegen und damit auch das Geschäftsguthaben. Ende des vergangenen Jahres standen 3,4 Prozent der insgesamt 146 Wohnungen leer, 2015 waren es noch 8,8 Prozent.

Petra Nowak geht Ende Oktober in den Ruhestand. Eine Nachfolgeregelung war erforderlich und die sollte zukunftsweisend sein. Drei Varianten standen zur Debatte. Eine Geschäftsbesorgung durch eine externe Gesellschaft, eine Ausschreibung des Vorstandspostens oder eben die Fusion mit einer anderen Gesellschaft. „Dabei war uns wichtig, dass die Form der Genossenschaft bestehen bleiben sollte“, so Nowak. Sie sei stolz darauf, dass sie mit ihrem kleinen Team eine leistungsfähige Gesellschaft übergeben könne.

