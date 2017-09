Erste Hilfe im Gelände Die Johanniter bieten spezielle Kurse an. Das kann für jeden Wanderer nützlich sein.

Bei Unfällen in abgelegenen Wäldern oder auf Bergen müssen Verletzte oft länger vom Erstversorger betreut werden als in bewohnten Gebieten. „Bei Unfällen in der Natur kann der Rettungsdienst nicht immer innerhalb von zehn Minuten beim Verletzten sein. Oft ist das Gelände unwegsam und noch dazu der Handyempfang häufig schlecht“, erklärt Rebekka Biederbeck vom Verein Johanniter-Unfall-Hilfe Sachsen. Die Johanniter haben deshalb einen Kurs entwickelt, der über das Standardwissen für Erste Hilfe hinausgeht.

Der erste Kurs wurde am Wochenende im Kirnitzschtal abgehalten. Drei outdoorerfahrene Erste-Hilfe-Trainer begleiteten die sieben Teilnehmer. „Verschiedene Szenarien wurden durchgespielt wie Bewusstlosigkeit, Sturz oder Insektenstiche vor allem im Mund- und Rachenbereich“, erklärt Roy-Udo Heim, Ausbildungsleiter der Johanniter in Dresden. Das Verhältnis von einem Ausbilder für drei Teilnehmer sei dabei Standard.

Die Herausforderung auf Wander- oder Klettertouren ist es meist, mit wenig Material sicher seinem Begleiter zu helfen. „Auf langen Touren und Expeditionen zählt jedes Gramm. Hier überlegt jeder genau, was er tagelang auf seinem Rücken tragen möchte und was doch lieber zu Hause bleibt“, sagt die Erste-Hilfe-Trainerin und erfahrene Kletterin Ina Jäkel. Deshalb sei der Kurs besonders für Wanderer, Bergsteiger und Menschen, die viel in der Natur unterwegs sind, interessant. Aber auch Erlebnispädagogen und Tour-Guides lernen hier, bei medizinischen Notfällen ruhig und besonnen zu handeln und Verletzte bis zum Eintreffen der Retter zu stabilisieren.

Die nächsten Kurse stehen erst wieder 2018 auf dem Programm. Wer Interesse hat, kann sich aber schon jetzt auf der Homepage der Johanniter Dresden registrieren. Ein dreitägiger Kurs kostet mit Übernachtung und Verpflegung 265 Euro pro Person.

