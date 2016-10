Erste Hilfe für Igel Jetzt im Herbst sind wieder mehr kleine Stacheltiere rund um Sebnitz unterwegs. Was man tun sollte, um ihnen zu helfen.

Findet man einen Igel im Garten, der nicht so gut genährt ist wie dieser, kann man sich beratend an den Tierschutzverein Sebnitz wenden. © Symbolbild/dpa

In den letzten Wochen haben sich die Funde von Igeln in der Region gehäuft. Das sagt Rosemarie Lange vom Tierschutzverein Sebnitz. Sie appelliert daran, dass man sich in solchen Fällen zuerst an den Tierschutzverein wendet, um sich dort beraten zu lassen, was man am besten tun könne. Letzte Woche habe zum Beispiel eine Frau einen etwa 90 Gramm leichten Igel gerettet und ihn über das Wochenende bis auf 250 Gramm aufgepäppelt und einen Tierarzt aufgesucht. Der Igel ist inzwischen trotzdem gestorben. Da Igel unter Schutz stehen, wäre es auch wichtig, sie zu schützen. „Wir können Igel-Finder beraten, was in so einem Fall zu tun ist“, sagt Rosemarie Lange. Wichtig sei zum Beispiel aus ihrer Sicht, dass ein Igel zwischen 600 und 700 Gramm wiegen müsse, um den Winter überhaupt zu überleben. Außerdem wäre es gut, ein Mittel gegen Flöhe zu geben. Diese müssten aber in geringer Dosis verabreicht werden. Rosemarie Lange hat da selbst einige parat. (SZ)

Kontakt: Rosemarie Lange: Tel. 035971 53893

zur Startseite