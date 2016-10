Erste Hilfe bei Babyunfällen Manchmal reicht Trösten: Verunglückt ein Kind jedoch schwerer, müssen Eltern Erste Hilfe leisten können. Die AOK bietet jetzt Seminare an.

Manchmal reicht Trösten: Verunglückt ein Kind jedoch schwerer, müssen Eltern Erste Hilfe leisten können. © Symbolfoto: dpa-tmn

Freital. Erste Hilfe bei Baby- und Kleinkindunfällen – unter diesem Motto lädt die Krankenkasse AOK Plus junge Eltern zu Grund- und Aufbauseminaren ein. Die Grundseminare finden am 19. Oktober wahlweise 9.15 oder 11.15 Uhr in der Filiale der AOK Plus in Freital, Dresdner Straße 205, statt. Die Aufbauseminare werden am 26. Oktober durchgeführt. „Notfälle im Säuglings- und Kindesalter stellen für die Eltern eine besondere Herausforderung dar“, sagt AOK-Beraterin Susanne Werner. „In den Seminaren geht es deshalb auch darum, wie Notfälle vermieden werden können.“ Die Teilnahme ist für die Versicherten aller Krankenkassen kostenlos. (SZ)

Anmeldung unter Tel. 0800 10590-28117 oder per Mail an susanne.werner@plus.aok.de.

zur Startseite