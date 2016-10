Erste Hilfe bei Baby-Unfällen Wie Eltern ihrem Nachwuchs schnell helfen können, wird in Radeberg erklärt.

Was tun bei Unfällen mit Babys oder Kleinkindern? Mit dem Thema „Erste Hilfe bei Baby- und Kleinkindunfällen“ befasst sich ein Vortrag, zu dem die AOK Plus junge Eltern am 18. Oktober, 9.30 Uhr in ihre Radeberger Filiale an der August-Bebel-Straße einlädt. Als Referent wird dazu Ralf Rehwagen vom ASB Dresden erwartet. „Notfälle im Säuglings- und Kindesalter stellen für die Eltern eine besondere Herausforderung dar“, sagt Karin Wehner, Beraterin Gesundheitsförderung bei der AOK Plus. „In dem Vortrag geht es deshalb auch darum, wie Notfälle vermieden werden können.“ Der Vortrag findet dabei im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Gemeinsam wachsen“ statt. Diese ist für Eltern mit Kleinkindern bis zum dritten Lebensjahr konzipiert. „Mit diesem Familienprogramm möchten wir die Eltern in ihrer neuen Lebensphase begleiten“, sagt die AOK-Expertin. (SZ)

Die Teilnahme ist für die Versicherten aller Krankenkassen kostenfrei. Anmeldungen: 0800 1059031103.

