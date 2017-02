Erste Gurkenernte steht bevor Bei der Gärtnerei in Boxberg startet die neue Saison. Bald beginnt auch der Verkauf.

Diese Mini-Gurken, wie sie Siegfried Oswald hier zeigt, werden in wenigen Tagen geerntet sowie in Boxberg und Umgebung verkauft. © Bernhard Donke

Gartenbauingenieur Siegfried Oswald freut sich, dass die Sonne endlich wieder einmal für einige Tage scheint. „ Das erspart uns eine Menge Energiekosten“, sagt er. Der Thüringer betreut seit Mitte Januar dieses Jahres die Gewächshäuser der Gartenbaubeteiligungsgesellschaft Boxberg GmbH. Denn nach wie vor bezieht die Gärtnerei für ihre Gewächshäuser die Wärme vom Kraftwerk Boxberg – und die ist nicht kostenlos. Deshalb ist der Betreiber immer froh, wenn die Sonne scheint und man so die von ihr ausgehende Wärme kostenlos nutzen kann. In den fünf Gewächshäusern pflanzten die Mitarbeiter unter Anleitung des Gartenbauingenieurs am 17. und 18. Januar Tomaten und Gurken. Auf 12 000 Quadratmetern Anbaufläche unter Glas haben sie 14000 Pflanztöpfe mit je zwei Tomatenpflanzen bepflanzt. Dabei kamen zehn unterschiedliche Tomatensorten, von der Mini- über die Partygurke bis hin zu den ganz großen Exemplaren, in die Pflanztöpfe. Die Gurkenpflanzen haben die Mitarbeiter auf 8000 Quadratmetern Anbaufläche unter Glas in 1 500 Pflanztöpfen mit je zwei Gurkenpflanzen bestückt.

Die Tomaten- wie auch Gurkenpflanzen wachsen und reifen in den Gewächshäusern bei plus 20 bis 25 Grad Celsius und hoher Luftfeuchtigkeit heran. Während es bei der Tomatenernte noch bis Mitte/Ende April dauern wird, bis die ersten reifen Tomaten geerntet werden können, werden die ersten Gurken bereits in den kommenden Tagen geerntet. Vorerst werden es die Mini-Gurken sein. Die großen Salatgurken müssen noch einige Tage länger an der Pflanze wachsen, doch schon Ende des Monats, spätestens Anfang März, rechnet man mit der ersten Ernte bei ihnen. Das Gemüse wird in vielen Geschäften der Region und darüber hinaus erhältlich sein. Ab dem 1. März auch im eigenen Hofladen.

