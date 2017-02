Erste Grippetote in Mittelsachsen In dieser Saison haben sich schon 1 320 Personen mit Grippe angesteckt. Eine Frau aus Mittweida überlebte nicht.

Region Döbeln. Wie das Landratsamt Mittelsachsen am Dienstagnachmittag mitteilte, ist in der vergangenen Woche eine Frau aus der Region Mittweida an dem Influenza-Virus verstorben. Laut Kreissprecher André Kaiser handelt es sich dabei um eine 88-Jährige. „Aus Datenschutzgründen möchten wir hierzu aber nicht weiter ins Detail gehen“, so der Kreissprecher.

In der vergangenen Woche wurden dem Gesundheitsamt des Landkreises 184 neue Grippefälle gemeldet. Damit beläuft sich die Zahl der Betroffenen in dieser Saison auf insgesamt 1320.

Nach wie vor leiden die meisten Patienten an der Influenza Typ A. Nur bei zwei Betroffenen ist in der vergangenen Woche Typ B nachgewiesen worden, einmal auch Typ AB. Wie viele der Patienten sich im Vorfeld haben impfen lassen, kann nicht mit Gewissheit gesagt werden. Von der Mehrheit ist der Impfstatus nicht bekannt. Von den 184 Patienten aus der vergangenen Woche waren lediglich 16 Personen definitiv geimpft. Von 44 Betroffenen ist bekannt, dass sie geimpft waren.

Seit Anfang Februar sind die Zahlen der Neuinfektionen rückläufig. Mit 380 neuen Fällen pro Woche wurde der vorläufige Spitzenwert erreicht.

Zurück gehen auch die Neuinfektionen mit dem Noro-Virus. Für die vergangene Woche wurden dem Landratsamt 17 neue Fälle von Brech-Durchfall gemeldet. Ende Januar waren es 55 pro Woche.

