Erste Grippepatienten im Krankenhaus Immer mehr Personen infizieren sich mit dem Influenzavirus. Viele Betroffene sind zwischen null und 16 Jahre alt.

Die Zahl der an Virusgrippe erkrankten Personen ist in der Vorwoche auf 148 gestiegen. Vor allem in Gemeinschaftseinrichtungen häufen sich die Fälle. © dpa

Die Grippewelle steuert auf ihren Höhepunkt zu. Für die vierte Kalenderwoche wurden dem Gesundheitsamt Mittelsachsen 148 labordiagnostisch bestätigte Influenzafälle gemeldet, teilte eine Sprecherin am Montag mit. „Bei 82 Personen war der Impfstatus unbekannt, 55 Personen waren ungeimpft, elf Personen geimpft.“ In der Woche vom 16. bis zum 22. Januar waren die Zahlen der nachgewiesenen Neuinfektionen auf 80 gestiegen. Die meisten Betroffenen waren dabei zwischen null und 16 Jahre alt. Obwohl viele Kleinkinder und Schüler sich zurzeit mit Fieber, Hals- und Gliederschmerzen quälen, ein massives Auftreten der Grippe an Gemeinschaftseinrichtungen wie Schulen und Kitas liegen dem Gesundheitsamt laut Sprecherin Cornelia Kluge derzeit nicht vor. Auch Pflegeheime sind bislang vom vermehrten Auftreten des Virus verschont geblieben.

Trotzdem seien es insbesondere die Älteren, die sich bei einer Erkrankung auch an die umliegenden Krankenhäuser werden. „Ältere Menschen sind wegen des hohen Fiebers, den Gliederschmerzen und den Erkältungssymptomen öfters stark beeinträchtigt – besonders wenn sie ohnehin noch an anderen Erkrankungen leiden. Diese kommen dann in die Klinik: meist zur Fiebersenkung oder zur Behandlung mit Schmerzmitteln“, teilte Robert Reuther, Sprecher der Helios-Klinik Leisnig, auf DA-Nachfrage mit. Die Zahl der Patienten, die an Grippe- und Noroviren leiden, sei in den vergangenen Tagen angestiegen. In Sachen Norovirus werden oftmals nicht nur ältere Patienten, sondern auch Kleinkinder zur Behandlung ins Krankenhaus aufgenommen. Die Patienten leiden laut Reuther oft unter einem hohen Verlust an Flüssigkeiten, den sie selbst nicht mehr ausgleichen können.

Auch im Döbelner Klinikum werden Patienten mit Influenza und Norovirus derzeit behandelt, wie Verwaltungsleiter Martin Preißer auf Nachfrage sagt. Es seien vor allem ältere Patienten. „Die Zahl ist aber in den vergangenen Tagen nicht signifikant gestiegen“, sagt Preißer. Warum die Patienten sich Hilfe in der Klinik gesucht haben, dazu wollte sich der Verwaltungsleiter nicht äußern. Massiv viele Patienten mit den Diagnosen gebe es jedoch nicht. Dennoch ist das Klinikpersonal auf die Viren vorbereitet. Als das Gesundheitsamt Ende des vergangenen Jahres eine hohe Welle an Grippe- und Norovirus-Patienten vorhergesagt habe, sei das Personal noch einmal besonders auf die Hygienerichtlinien des Hauses hingewiesen worden.

Gerade bei dem hochansteckenden Norovirus, von dem in der Woche vom 16. bis zum 22. Januar 32 neue Fälle dem Landratsamt bekannt geworden sind, ist Hygiene besonders wichtig. So sind die Betroffenen in der Helios-Klinik laut Reuther auf einer abgeschlossenen Station isoliert. Dort gebe es regelmäßige Flächendesinfektionen, ständige Desinfektionen der Hände und Mundschutz. „Nach Abklingen der Erkrankung wird zudem eine umfangreiche Schlussdesinfektion des jeweiligen Patientenzimmers durchgeführt“, sagte der Sprecher der Helios-Klinik. Damit soll ausgeschlossen werden, dass die Erreger sich weiter ausbreiten.

Wer sich mit Influenza oder Grippe angesteckt hat, sollte den körperlichen Kontakt zu anderen meiden. Für die Hände empfiehlt es sich, ein eigenes Handtuch zu nehmen. Trotz regelmäßigen Händewaschens sollte auf das Händeschütteln verzichtet werden.

