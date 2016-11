Erste Grippefälle im Landkreis Das Robert-Koch-Institut verzeichnet eine geringfügige Erhöhung gegenüber Oktober. Das Landratsamt sieht das anders.

Für Teile von Sachsen, darunter für Mittelsachsen, zeigt eine Deutschlandkarte der Arbeitsgemeinschaft Influenza (AGI) eine geringfügig erhöhte Aktivität von akuten Atemwegserkrankungen durch die echte Virusgrippe an. Bundesweit seien Ende Oktober in 23 von 67 eingeschickten Proben die Viren nachgewiesen worden. Stand 1. November wurden für die 43. Meldewoche nach Infektionsschutzgesetz bislang 36 labordiagnostisch bestätigte Influenzafälle an das Robert-Koch-Institut übermittelt.

In Mittelsachsen bewege sich die Aktivität der akuten Atemwegs-Erkrankungen allerdings auf einem für die Jahreszeit üblichen Niveau, erklärte Kreissprecher André Kaiser. Von einer geringfügig erhöhten Aktivität, wie sie die AGI meldet, könne keine Rede sein. Das Gesundheitsamt des Landkreises habe bislang zwei Infektionen registriert, eine davon in der vergangenen Woche. Dabei handele es sich um den Influenza-Typ-A, so Kaiser. Während es verschiedene Virenstämme gibt, sind die Symptome der echten Grippe dieselben.

Die Arbeitsgemeinschaft Influenza wurde 1992 von vier pharmazeutischen Unternehmen ins Leben gerufen und vom Deutschen Grünen Kreuz (DGK) etabliert und betreut. Seit der Wintersaison 2009/10 führt das Robert-Koch-Institut die Arbeitsgemeinschaft Influenza alleinverantwortlich. Sie wird mit öffentlichen Mitteln, also Steuergeld, finanziert. (sol)

