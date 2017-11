Erste Grippefälle im Kreis Bautzen Experten rechnen in dieser Saison wieder mit einer größeren Erkrankungswelle.

Die Grippeviren sind da. Nach Angaben aus dem Gesundheitsamt sind im Kreis Bautzen bereits zwei Influenza-Fälle nachgewiesen worden. Die Experten rechnen damit, dass es in diesem Jahr erneut zu einer größeren Erkrankungswelle kommen könnte, sagt Amtsärztin Ilona Walter. In der vergangenen Saison wurden im Kreis Bautzen mehr als 1 500 echte Grippefälle gezählt – weitaus mehr als in den Jahren zuvor. Gerechnet wurde zudem mit einer hohen Dunkelziffer von Erkrankten, die nicht explizit auf die Grippeviren untersucht wurden. Eine Frau war nach einer Influenza-Infektion gestorben.

Für die Grippeschutzimpfung ist es noch nicht zu spät, so die Amtsärztin. Im Gesundheitsamt sei noch genügend Impfstoff vorrätig. Hier wird der Vierfachimpfstoff verwendet, der gegen vier verschiedene Virenstämme schützt. In den meisten Arztpraxen darf Kassenpatienten kostenlos nur ein Dreifachschutz geimpft werden. Das liegt aber nicht im Ermessen der Hausärzte, sondern an den Vorgaben der Krankenkassen. Im Gesundheitsamt wird die Vierfachimpfung für alle Kassenpatienten kostenlos angeboten, privat Versicherte bezahlen 15,97 Euro, die in der Regel von den Versicherungen erstattet werden. Impftermine bietet das Landratsamt nach telefonischer Voranmeldung in Bautzen, Kamenz und Hoyerswerda an. (SZ/ju)

Bautzen, Bahnhofstraße 5 (Telefon: 03591 5251-53106);

Kamenz, Macherstraße 55, (Telefon: 03591 5251-53103);

Hoyerswerda, Schlossplatz 2, (Telefon: 03591 5251-53215/16.

