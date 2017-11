Erste gleichgeschlechtliche Ehe Ende kommender Woche heiraten zwei Frauen in Zittau. Das ist erst seit wenigen Wochen überhaupt möglich.

Symbolbild. © Sebastian Kahnert/dpa

Die erste Ehe von gleichgeschlechtlichen Partnern in Zittau wird Ende kommender Woche geschlossen. Das teilte die Stadtverwaltung auf SZ-Anfrage mit. Bei dem Paar handelt es sich um zwei Damen, die öffentlich nicht in Erscheinung treten möchten. Ende Juni hatte der Bundestag beschlossen, homosexuelle Paare heterosexuellen gleichzustellen und damit die Ehe von zwei gleichgeschlechtlichen Partnern in Deutschland erstmals erlaubt. (SZ/tm)

