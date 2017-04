Erste Führung durch den Schlosspark Mit der Einführung der Gästekarte hat Hohnstein die Gästetaxe angehoben. Im Gegenzug soll es vermehrt Veranstaltungen geben – wie eine Führung im Ulbersdorfer Schloss.

Im Schloss in Ulbersdorf findet am Sonnabend eine Führung statt. © http://ulbersdorf-sachsen.de

Mit der Einführung der Gästekarte Sächsische Schweiz hat die Stadt Hohnstein die Gästetaxe (ehemals Kurtaxe) angehoben und auf alle Ortsteile ausgeweitet. Im Gegenzug will die Tourismus GmbH nun vermehrt Veranstaltungen für Touristen wie Einwohner anbieten. Geplant sind verschiedene Veranstaltungsreihen. Der Auftakt dafür ist am kommenden Sonnabend, 29. April. Der Ulbersdorfer Roland Döring lädt zur ersten Schloss- und Parkführung ein. Interessenten können mit ihm auf den Spuren der Herrschaft von Lüttichau wandeln und im Schlosspark eine reichliche wie unerwartete Pflanzenwelt entdecken. Treff ist 16 Uhr am Schloss Ulbersdorf. (SZ/aw)

