Erste Fördergelder sind da An der Kita wird in diesem Jahr angebaut. Nun steht auch fest, wann die Arbeiten beginnen.

Bürgermeister Achim Wünsche steht dort, wo in der Putzkauer Kindertagesstätte in diesem Jahr angebaut werden soll. © Steffen Unger

Eltern in Putzkau, Schmölln und Tröbigau warten darauf schon lange: Das „Zwergenland“ in Putzkau bekommt einen Anbau für die Krippe. Baustart ist im Sommer, wahrscheinlich im Juni, sagte Bürgermeister Achim Wünsche. Im Frühjahr will die Gemeinde die Arbeiten ausschreiben.

Etwa ein Jahr wird es dauern, bis der zweistöckige Anbau fertig ist. Dieser kostet rund eine Million Euro. Die Hälfte der Summe bekommt die Gemeinde gefördert. Die Zusage vom Landratsamt ist bereits da, sagte Bauamtsleiterin Ute Stiller. Nun warte man noch auf den Bescheid von der Sächsischen Aufbaubank. Durch den Anbau erhöht sich die Zahl der Krippenplätze von 33 auf 50, die Zahl der Kindergartenplätze von 79 auf rund 100.

Eigentlich sollten die Bauarbeiten schon im Frühjahr beginnen. Aber zunächst sollen die Außenanlagen der Kita fertigstellt werden. Dort gibt es noch Restarbeiten beim Wegebau. (szo)

