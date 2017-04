Erste Erdbeeren am Dienstag Zu haben sind die Früchte im Hofladen von Obstbau Görnitz. Die Freilandexemplare kämpfen dagegen noch mit dem Frost.

Die ersten Erdbeeren kommen am 2. Mai in den Hofladen. Zuvor ist noch Reifwerden angesagt, im Nieschützer Gewächshaus von Obstbau Görnitz. © Norbert Millauer

Die Erdbeerpflanzen stehen in Reih und Glied auf Gestellen in den Nieschützer Gewächshäusern von Obstbau Görnitz. Hummeln summen, sie besorgen das so wichtige Bestäubungsgeschäft. Da brummt es leise am Dach. Die Fenster öffnen sich etwas. Ja, hier passiert vieles automatisch. Auch die Zufuhr von Nährstoffen und Wasser.

Trotzdem muss noch jede Menge Handarbeit investiert werden, sagt Betriebsleiter Michael Görnitz. Da sind nicht nur schlechte Blätter und Wurzelausläufer zu entfernen. Auch die Fruchtstände müssen regelmäßig geordnet, zum richtigen Zeitpunkt unter den Blättern hervor geholt werden. Aber ganz behutsam, damit sie nicht abknicken. Beim Pflücken ist ebenfalls größte Vorsicht geboten. Die druckempfindlichen Früchte dürfen nicht angefasst und nur am Stiel transportiert werden. Damit die Beeren der Sorte Elsanta so makellos wie an der Pflanze beim Kunden ankommen.

Das alles hat seinen Preis, auch weil geheizt werden muss, seit 20. Februar. Durchschnittstemperatur 20 Grad. 250 Gramm kosten 2,50 Euro, wenn die Beeren ab Dienstag im Hofladen auf der Cliebener Straße in Coswig verkauft werden.

Michael Görnitz ist stolz auf seine Hochleistungskultur. Seit zehn Jahren wird daran gearbeitet. 2007 gab es die ersten Erdbeeren. Jetzt bringt eine Pflanze 70 Früchte. Zwei Ernten erleben die Erdbeeren im Haus, dann geht es ins Freiland.

Derzeit das Sorgenkind auch bei Görnitz. Der Frost der vergangenen Tage machte dem Betrieb sehr zu schaffen. Alle möglichen Schutzmaßnahmen wurden getroffen, vom Foliendach über Feuern, Beregnen bis zum Vlies. Trotzdem gab es selbst unter Vlies Schäden an den Erdbeeren. Und jetzt ist mit minus drei Grad schon wieder zu viel Kälte angesagt.

Noch mal muss Vlies gekauft werden. War bisher von knapp 40 000 Euro für den gesamten Frostschutz die Rede, können es nun durchaus noch mal 10 000 Euro mehr werden, sagt Betriebsleiter Görnitz.

