Erste Einblicke in die Pläne für die neue B6

Weniger Verkehr in den Ortschaften im Dresdner Westen und eine schnelle Verbindung zwischen Autobahn und Niederwartha – das soll die neue B6 bringen. Für die hat der Bund bereits Geld in Aussicht gestellt. In den kommenden Jahren könnte der Bau beginnen. Nun stellen die Planer den aktuellen Stand für das Vorhaben vor. Am Mittwoch sind Anwohner in den Spiegelsaal des Restaurants „Da Remi“, Weistropper Straße 2, in Niederwartha eingeladen. Vertreter der Firma Deges Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und -bau kommen vor Ort.

Viele Anwohner freuen sich über die Entlastung. Sie haben aber auch Kritik. So soll es keine weiteren Zu- und Abfahrten zur neuen B6 innerhalb Cossebaudes geben. Das würde zu einer Umverteilung der Kosten führen, für die dann auch Geld aus dem städtischen Haushalt fließen müsste. Außerdem sollen Verbindungsstraßen, die jetzt die Bahnschienen kreuzen, entfallen. Einzelne Orte und Siedlungen sind dann abgeschnitten. (SZ/acs)

