Erste Bürgerstunde zur Südumfahrung Die Deges informiert Ende Januar in einer Inforunde alle interessierten Bürger über das geplante Pirnaer Großvorhaben.

Die Baustelle der neuen Ortsumgehung B172n, die durch Pirna führen wird, ist weithin sichtbar. © Daniel Schäfer

Pirna. Die Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und -bau GmbH (Deges) veranstaltet am 31. Januar die erste Bürgerstunde zur neuen Pirnaer Südumfahrung. Bei dieser Inforunde will der Bauherr der Trasse interessierte Gäste über das Vorhaben generell, den aktuellen Baustand sowie über die derzeit laufenden und die künftig noch anstehenden Arbeiten informieren. Derartige Treffen will die Deges ab diesem Jahr regelmäßig anbieten. Sie finden im Baubüro im zweiten Stock der MAN-Niederlassung, Zehistaer Straße 61, statt. Die erste Runde beginnt 17 Uhr. Schwerpunkt der Bauarbeiten an der Trasse ist derzeit der Bereich an der Zehistaer Straße. Die Südumfahrung wird in mehreren Teilabschnitten gebaut und soll 2022 fertig sein. (SZ/mö)

