Erste Brücke im Zweiniger Grund ist fertig Drei weitere kleinere sollen in den nächsten Wochen in Ordnung gebracht werden. Auch der Radwegbau steht noch aus.

Aus der historischen Bogenbrücke aus Gneissteinen wurden beim Hochwasser 2013 Steine ausgespült. Sie konnte 2016 bereits instand gesetzt werden. Jetzt geht es im Zweiniger Grund weiter. © Archiv/André Braun

Natur pur ist im Zweiniger Grund auf dem rund 2,5 Kilometer langen Rad- und Wanderweg zwischen Mahlitzsch und der Margarethenmühle in Naußlitz zu erleben. Der Weg schlängelt sich häufig direkt am Kaiserbach entlang. Das hat allerdings den Nachteil, dass sowohl der Weg als auch die Brücken jedes Mal unter Wasser stehen, wenn es zu Hochwasser kommt. Bei dem 2013 sind in diesem Bereich einige Schäden entstanden. Mit der Reparatur hat die Stadt Roßwein schon im vergangenen Jahr begonnen. Zuerst haben sich die Handwerker der Firma Stowasser aus Roßwein der erhaltenswerten Gewölbebrücke aus Gneissteinen, einem sehr robusten und widerstandsfähigen Material, angenommen. Diese Brücke wurde im Kappenbereich minimal verbreitert. Durch den Einbau einer Betonplatte, die den Druck von den Bögen nimmt, konnte die Tragfähigkeit erhöht und damit die Tonnagebeschränkung aufgehoben werden. Erhöht hat sich außerdem die Wasserdurchlassmenge. Zwischen der Brücke und der Margarethenmühle ist auch schon das Stück Weg ausgebessert worden. Das haben die Mitarbeiter der Firma STI Bau aus Ziegra für rund 90 000 Euro erledigt. Der Brückenbau kostete etwas weniger als 100 000 Euro.

Nun soll es weitergehen. Weitere fünf kleinere Brücken oder vielmehr Durchlässe gibt es auf dem Abschnitt, drei davon sollen in nächster Zeit in Ordnung gebracht werden. Kaputte Trockenmauern an der Bachböschung werden zum Beispiel durch Natursteinschüttungen ersetzt. Auch soll an einer Brücke ein Notüberlauf eingerichtet werden, damit der Weg beim nächsten Hochwasser unbeschadet bleibt.

Der Wegebau selbst musste in mehrere Abschnitte geteilt werden, weil sich die Eigentumsverhältnisse ständig ändern. Daher treten auch die Städte Roßwein und Döbeln als Bauherren auf. Breiter als bisher wird der Weg nicht ausgebaut. Für den Fahrzeugverkehr ist er ohnehin gesperrt. Für Rettungsfahrzeuge müssten die 2,50 bis 3 Meter Breite genügen, sagte Planer Olaf Weidauer bei der Projektvorstellung.

Die Aufträge vergeben die Stadträte bei ihrer Sitzung am Donnerstag ab 18 Uhr im Saal des Roßweiner Rathauses. Außerdem geht es dann um den Doppelhaushalt 2017/18 und eine Maßnahme im Stadtumbauprogramm.

