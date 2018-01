Erste Blutspendeaktion im neuen Jahr Das DRK lädt dazu nach Arnsdorf ein.

In Arnsdorf besteht die Möglichkeit zur Blutspende. © dpa

Arnsdorf. Die guten Vorsätze für das neue Jahr: Mit dem Rauchen aufhören, ein paar Kilos abnehmen, sich ehrenamtlich engagieren und anderen Menschen helfen. Wer hat sich ebenfalls einen dieser Vorsätze gestellt und noch nicht umsetzen können? Zumindest beim Thema „anderen Menschen helfen“, bietet sich in dieser Woche noch die Chance. Denn an diesem Donnerstag, den 25. Januar, lädt der Ortsverein Arnsdorf des Deutschen Roten Kreuzes zur ersten Blutspendeaktion im noch jungen Jahr 2018 ein. Diese findet von 16 bis 19 Uhr in der Plattenbauschule an der Stolpener Straße statt.

Wer die Gelegenheit nutzen möchte und mit seinem Blut das Leben seiner Mitmenschen retten möchte, sollte sich diesen Nachmittag beziehungsweise Abend freihalten. Mitzubringen sind wie immer der Personalausweis und wenn bereits vorhanden der Blutspendeausweis. Im Vorfeld sollten die Spender ausreichend trinken und essen. Seit der letzten Spende müssen laut Empfehlung zudem mindestens 56 Tage vergangen sein. (ste)

