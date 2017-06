Fußball Erste Bewerbung fürs Pokalfinale Stahl Riesa will 2018 das Endspiel ausrichten und pocht auf Erfahrungen mit Finals auf Landesebene

Gerade erst ist das Fußball-Kreispokalfinale 2017 Geschichte, da gibt es schon den ersten Interessenten für die Austragung im nächsten Jahr. Die BSG Stahl Riesa hat nach eigenen Angaben in dieser Woche auf dem Postwege die Bewerbungsunterlagen an den Kreisverband Fußball geschickt. Austragungsort sowohl des Männer- als auch des Frauenendspiels soll die Stahl-Arena sein, die demnächst in Feralpi-Arena umbenannt wird. Stahl Riesa bewirtschafte die Sportstätte in Merzdorf seit 12 Jahren und habe dort ein kleines Schmuckstück geschaffen, heißt es in der Bewerbung. Die Arena habe beste Voraussetzungen für die Austragung solcher Highlights für die Sportstadt Riesa. Gerade die Organisation der Landespokalfinals der B- und C-Junioren vor wenigen Wochen hätte gezeigt, „dass die BSG Stahl Riesa eine solche Veranstaltung hervorragend“ ausrichten könne.

Über die Vergabe des Endspiels entscheidet der Kreisverband in der Regel im zeitigen Frühjahr der jeweiligen Spielserie. In den letzten beiden Jahren hatten sich dabei eher „Außenseiter“ durchgesetzt. 2016 fanden die Endspiele in Zabeltitz statt. 2017 war die Sportanlage „Juteplan“ in Meißen der Austragungsort.

