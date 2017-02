Erste Bäume fallen Das Landesamt für Straßenbau und Verkehr bereitet auf der Königsbrücker Straße ein größeres Bauvorhaben vor.

In Kamenz fallen an der Königsbrücker Straße Bäume. © Claudia Hübschmann

Die Baustellenampeln stehen bereits, die Hubsteiger sind auch schon da. Das Landesamt für Straßenbau und Verkehr lässt in diesen Tagen die ersten Bäume an der Königsbrücker Straße in Kamenz fällen.

Das Landesamt für Straßenbau und Verkehr bereitet damit den Ausbau der Königsbrücker Straße, der Staatsstraße 100, mit einem beidseitigen Schutzstreifen für Radler vor - von der Zufahrt Hutbergstraße bis zum Abzweig Lückersdorfer Straße. Die Kettensägen-Einsätze betreffen den Abschnitt ab der Hutbergstraße bis zum kleinen Parkplatz an der Königsbrücker Straße. Die Kamenzer Ordnungsdezernentin Elvira Schirack hatte bereits in der Vergangenheit festgestellt: „Da die Bäume direkt an der Straße stehen, wurde geprüft, inwieweit hier der Wurzelbereich der Bäume in Mitleidenschaft gezogen wird. Es wurde festgestellt, dass die Standsicherheit der Bäume nicht mehr gewährleistet werden kann.“ Deshalb müssen die Bäume weg.

Die Straßenbauarbeiten sollen nach Ostern beginnen. Zunächst erfolgen die Kanalbauarbeiten in der Bahnhofstraße, anschließend der eigentliche Ausbau. Im November 2017 soll alles fertig sein. (szo)

