Erste Bäume auf dem Grenzvorplatz In Bad Muskau ist mit der Bepflanzung des Platzes an der Grenzbrücke begonnen worden.

Platz an der Grenzbrücke in Bad Muskau © Joachim Rehle

Seit Mittwoch laufen die Baumpflanzarbeiten auf dem Grenzvorplatz in Bad Muskau. Zunächst sei mit dem Pflanzen der Bäume in den Randbereichen begonnen worden, erklärt Bad Muskaus Hauptamtsleiter Dirk Eidtner auf Nachfrage der SZ. In den kreisrunden Betonsitzbänken auf der rechten Platzseite sind von der beauftragten Firma aber bereits Vorbereitungsarbeiten durchgeführt worden. Wann die Arbeiten abgeschlossen sein werden, steht derzeit noch nicht endgültig fest. Geplant ist der Abschluss der Pflanzungen für nächste Woche. Das sei aber abhängig von den Witterungsbedingungen, so Dirk Eidtner. Denn wenn der Boden gefroren sei, könne nicht gepflanzt werden.

In Anlehnung an eine Idee Fürst Pücklers, der eine Eichen-Sammlung besessen hat, werden auf dem Platz an der Grenzbrücke acht verschiedene Eichen-Arten gepflanzt. Die Kosten für die Pflanzarbeiten betragen rund 55 400 Euro.

Die Bauarbeiten am Grenzvorplatz laufen seit November 2015. In der Stadtverwaltung geht man von einer Fertigstellung am 23. Dezember aus – vorausgesetzt, das Wetter spielt bis dahin mit.

