Erste Aussichtstafel für Bismarcksäule Sie zeigt mehr als 55 markante Punkte in Dresden. Möglich wurde das nur mit der Hilfe einer Wohnungsgenossenschaft.

Vom Räcknitzer Aussichtsturm am Moreauweg können Besucher weit über Dresden bis nach Radebeul, in die Sächsische Schweiz und das Osterzgebirge blicken. Eine neue Aussichtstafel weist seit diesem Freitag auf zahlreiche Punkte hin, die von der Bismarcksäule aus in Richtung Nordosten zu sehen sind. Angegeben sind mehr als 55 markante Punkte, versehen mit dem Namen und der Entfernung in Luftlinie.

„Seit der Eröffnung der Bismarcksäule im August 2008 bemühen wir uns um solche Tafeln, die über die Aussichtspunkte in der Ferne informieren“, sagt Peter Froebel, Vorsitzender des Vereins Bismarckturm Dresden. Dadurch werde der Besuch des Denkmals nun noch spannender. Bei der Tafel handelt es sich um drei zusammenhängende Edelstahlplatten, deren Herstellung 2 300 Euro kostete. Bei der Anschaffung wurde der Verein von der Wohnungsgenossenschaft Glückauf Süd (WGS) finanziell unterstützt. Die WGS ist Eigentümer der meisten umliegenden Wohngebäude und engagiert sich regelmäßig im Stadtteil. Bereits seit 2003 arbeiten Verein, WGS und das Amt für Stadtgrün und Abfallwirtschaft zusammen, um die Bismarcksäule zu erhalten und Besuchern zugänglich zu machen. Der Turm ist donnerstags bis sonntags und an Feiertagen von 10 bis 18 Uhr geöffnet und auch barrierefrei zugänglich. In der Silvesternacht zum 1. Januar bleibt der Aussichtspunkt allerdings geschlossen. Der Eintritt ist frei.

