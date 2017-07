Erste Ausleihstation für E-Bikes öffnet An der Bautzner Straße 11 kann man bald zu Radtouren starten. Davon profitiert nicht nur der Goldne Hirsch.

Die neue E-Bike-Station an der Bautzner Straße 11 öffnet am Dienstag, dem 11. Juli, offiziell. Fürs Pressefoto haben sich schon einmal alle beteiligten zusammengefunden. © Anne Hasselbach

Genau ein Jahr lang steht das Geschäft an der Bautzner Straße 11 in Kamenz leer. Im August 2016 schloss hier der Cecil-Laden seine Pforten. Seitdem konnten Vorübereilende zwar die eine oder andere Sonderausstellung in den großen Schaufenstern bestaunen. Zuletzt mit großen Pappmaché-Eiern vom Frühlingsfest. Mehr aber nicht. Das City-Management um Anne Hasselbach versuchte deshalb seit Längerem, etwas Nachhaltigkeit in die Geschäftsräume zu bringen.

Geglückt ist es ihr in Zusammenarbeit mit anderen Kamenzern, die hier künftig eine Chance für ihre Produkte oder auch ihre besonderen Serviceangebote sehen. „Leihen und Erleben – so heißt das Motto der ersten innerstädtischen E-Bike-Station auf der Bautzner Straße 11. Diese geht am Dienstag, dem 11. Juli, um 18 Uhr mit einer kleinen Eröffnung an den Start. Interessierte sind herzlich eingeladen, vor Ort mit den Organisatoren und Interessierten zum Thema Elektromobilität ins Gespräch zu kommen“, so Anne Hasselbach.

Hotel vermittelt Ausleihe

Die Idee geht auf das Tandem-Projekt des Citymanagements zurück, in dem es heißt, den Leerstand mit Kooperationsprojekten und alternativen Nutzungen zu beleben. Ähnlich wie mit der gut angenommenen Klosterbäckerei und der neu installierten Mangelware etwas weiter unten an der Bautzner Straße, möchte man zunächst auf Testbetriebe und Erprobung von Dienstleitungen im Stadtzentrum setzen. Dafür hat sich eine Gruppe Interessierter zur Elektromobilität in Kamenz zusammengefunden und maßgeblich daran mitgewirkt, das ehemalige Cecil-Geschäft zur Ausleihstation für E-Bikes entstehen zu lassen. Kooperationspartner sind die Städtische Wohnungsgesellschaft Kamenz als Vermieter des Objektes, das Hotel Goldner Hirsch gleich um die Ecke und das Bikehouse Scheibe, das eigentlich seinen Sitz am Tuchmacherteich hat. Alle gemeinsam setzen damit sichtbare Zeichen zur innerstädtischen Elektromobilität.

Kamenzer und Gäste können ab 11. Juli E-Bikes aus dem Bikehouse Scheibe anmieten – für einen Tag und länger. Dazu müssen sie nur an die Rezeption des Hotels Goldner Hirsch gehen und sich die Räder ordern. „Viele wollten so etwas schon immer einmal ausprobieren, das können sie jetzt gern“, freut sich Jens Ueberfuhr vom Hotel. „Auch unseren Gästen wird das zusätzliche Angebot natürlich gefallen“, ist er sich sicher. Und das Bikehouse erhofft sich mehr Interesse an diesen Produkten. Probieren geht bekanntlich vor Studieren.

Interessenten an einen Tisch bringen

„Die Organisatoren sehen den modernen, verglasten Raum an der Bautzner zukünftig auch als einen idealen Standort zum Aufbau eines Netzwerkes zum Thema, untersetzt mit Klein-Events und Ausstellungen“, so Anne Hasselbach. Mit in diesem Boot sitzt zum Beispiel Sven Senkpiel von der Firma S & S Computer aus Gelenau. Den 47-Jährigen überzeugt die Elektromobilität schon lange und er sieht Potenzial darin. „Mir geht es vor allem darum, dass man hier im neu geschaffenen E-Infopoint interessierte Leute an einen Tisch bringt, die über Visionen sprechen wollen, einen Wissensaustausch zu verschiedenen Themen wünschen“, so Senkpiel. Elektromobilität – das ist die elektrische Fortbewegung mittels Auto, Roller, Zug und eben mit dem Fahrrad. Künftig möchte man hier aber ebenso über erneuerbare Energien, wie Solarstrom, Solarwärme, Windstrom oder Windgas diskutieren. Wie kann man heute Energie sparen oder besser einsetzen? Und vor allem: Wie kann man die selbst erzeugte Energie zu Hause speichern? Es soll hier um Entwicklungen und Neuigkeiten aus Wirtschaft und den Kommunen der Region gehen.

Dass es dafür einen festen Treffpunkt gibt, macht sicherlich einiges leichter. Kamenz hat sich das Thema E-Mobilität auf die Fahnen geschrieben. Und nun gibt es in der Altstadt eine sichtbare Vorwärtsentwicklung. Zusammen mit den künftigen E-Ladestationen auf dem Marktplatz für entsprechende Autos und Fahrräder kann man so schon einmal gut punkten.

Für die E-Bike-Ausleihe an der Rezeption Hotel Goldner Hirsch (Marktplatz) melden: Mietpreise: 1 Tag = 25 Euro pro Tag; 7 Tage = 20 Euro pro Tag; Öffnungszeiten: Die Ausleihe ist täglich 7 bis 23 Uhr geöffnet.

zur Startseite