Erste Aufträge für den Badumbau Bei der Modernisierung des Naturerlebnisbades soll auch das Funktionsgebäude instand gesetzt werden.

Am 25. September gehen die Arbeiten am Funktionsgebäude des Großenhainer Freibades los. Die Badesaison endet bekanntlich planmäßig am 15. September. Der Stadtrat hat jetzt zahlreiche Bauleistungen vergeben. Eine Außenverschattung wird der Montageservice Schlieder aus Großenhain anbringen. Die Malerarbeiten gingen an Malermeister Tino Stelzl aus Großenhain. Beim Los Tischlerarbeiten unterbreitete die Großenhainer Firma Stange das wirtschaftlichste Angebot. Die Baumeisterleistungen erbringt das KGS-Bauunternehmen aus Meißen, den Gerüstbau erledigt Siegbert Weder aus Großenhain. Bad und Heizung Griesche aus Großenhain zeichnet für die Haustechnik Heizung/Lüftung und Sanitär verantwortlich. Die Haustechnik Elektro erledigt Elektromeister Jörg Biesold aus Großenhain. Bis Jahresende soll alles erledigt sein.

Beschluss schon vor einem Jahr

Schon vor einem Jahr hatte der Stadtrat dem Badumbau einschließlich der Instandsetzung des Funktionsgebäudes zugestimmt. Die Planungsunterlagen hatten das Büro von Michael Preibisch aus Großenhain sowie das Ingenieurbüro für Haustechnik Müller und Partner aus Riesa erarbeitet.

zur Startseite