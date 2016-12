Erste Aufführung nach 200 Jahren Am dritten Advent wird Geschichte lebendig. Dann wird eine einst verschollene Kantate in Wehlen wieder erklingen.

Am Sonntag wird das Stück „Heute ist Christus geboren“ in der Kirche Stadt Wehlen erstmalig wieder aufgeführt. © Daniel Förster

Vor zwei Jahren fand der Ortschronist Wolfgang Thomas handschriftliche Noten des Wehlener Kantors Christian Gottlob Krille. Einem Hinweis folgend, stieß er bei der Kirchgemeinde Ehrenfriedersdorf auf die Notenblätter. Doch viele Stellen waren verwischt und der Text kaum noch zu entziffern. Dem Einsatz von Musikexperte Gernot Jerxsen ist es zu verdanken, dass die alten Noten wieder spielbar sind. In akribischer Kleinstarbeit, die über ein halbes Jahr dauerte, entstand die Neufassung des Stückes „Heute ist Christus geboren“.

Zum diesjährigen Adventskonzert am Sonntag wird das Stück 16 Uhr in der Kirche Stadt Wehlen – neben anderen Werken – erstmalig wieder aufgeführt, nach 200 Jahren. Natürlich steht Gernot Jerxsen am Pult und dirigiert die Aufführung. „Da die Kantate sängerisch sehr anspruchsvoll ist, benötigt unser Verein Unterstützung“, erklärt Sophie Schöne, Vorsitzende des Gesangvereins Stadt Wehlen. Die Chorgemeinschaft Burgstadt Dohna und Stadt Wehlen holten sich daher namhafte Solisten als Verstärkung. Für die instrumentale Untermalung konnte man Mitglieder des Kammerorchesters Medicanti gewinnen. Um all dies zu finanzieren, ist man auf Spenden angewiesen. Die nimmt der Gesangverein Stadt Wehlen dankend entgegen. Nach der Aufführung ist es möglich, bei einer Tasse Kaffee mit den Beteiligten ins Gespräch zu kommen.

