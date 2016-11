Erste Arbeiten für die Pirnaer Südumfahrung Die Autobahngesellschaft Deges ist in Vorbereitung für den Straßenbau aktiv. Auch Archäologen sondieren das Areal.

Der eigentlichen Bauarbeiten sind für Sommer kommenden Jahres vorgesehen. © dpa

Im Auftrag der bundeseigenen Autobahngesellschaft Deges sollen in der kommenden Woche mit den ersten Arbeiten für die Südumfahrung Pirna begonnen werden. Nach Auskunft der Deges handelt es sich dabei um Baumpflanzungen in der Nähe des Lindigt-Gutes als Umwelt-Kompensationsmaßnahmen für den Straßenbau. Bereits im September hatte die Deges damit begonnen, Grundstücke entlang der geplanten Trasse sowie für die vorgesehenen Ausgleichsflächen zu kaufen. Zudem sind seit Oktober Archäologen damit beschäftigt, den Trassenverlauf zu sondieren. Für das kommende Jahr sind archäologische Ausgrabungen geplant. Die eigentlichen Bauarbeiten sollen in einem ersten Abschnitt zwischen dem Pirnaer Autobahnzubringer B 172a und der Zehistaer Straße voraussichtlich im kommenden Sommer starten. Die Fertigstellung der Südumfahrung ist für das Jahr 2022 geplant.

Um die Südumfahrung, die den Autobahnzubringer mit dem Pirnaer Sonnenstein verbindet, war viele Jahre lang gerungen worden. Nach derzeitigem Stand kostet die reichlich drei Kilometer lange Trasse einschließlich der komplizierten Bauwerke wie Brücken und Tunnel rund 97 Millionen Euro. Das Geld für den Bau stellt der Bund bereit. (SZ)

